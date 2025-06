Mac Jones comienza una nueva etapa con los 49ers tras ser ignorado en el draft 2021

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Mac Jones expresó su satisfacción por unirse finalmente a los 49ers de San Francisco y trabajar con el entrenador Kyle Shanahan, aunque haya llegado cuatro años más tarde de lo esperado.

Antes del draft de 2021, Jones había sido vinculado con San Francisco, pero el equipo eligió no seleccionarlo y terminó en Nueva Inglaterra. Tras cuatro años repletos de altibajos, Jones se propone revivir su carrera como suplente de Brock Purdy en la ofensiva de Shanahan.

“Las cosas pasan de maneras misteriosas”, reflexionó Jones el miércoles. “Estoy emocionado de estar aquí, aprendiendo de un gran grupo, tanto jugadores como entrenadores. Uno va donde lo lleva el draft, no hay mucho que hacer al respecto, pero estoy realmente ansioso por estar aquí ahora”.

El vínculo previo con los 49ers

Antes del draft de 2021, Jones había estado estrechamente asociado a la franquicia después de que los 49ers intercambiaran tres selecciones de primera ronda para obtener la tercera selección general. Shanahan buscaba un quarterback franquicia, y se debatió entre él y Trey Lance antes de decidir finalmente optar por Lance.

La decisión resultó ser problemática, ya que Lance enfrentó numerosas dificultades para mantenerse saludable y adaptarse al sistema de Shanahan. Fue titular solo en cuatro partidos en dos temporadas, y finalmente fue intercambiado a Dallas por una selección de cuarta ronda en agosto de 2023 tras perder la titularidad en favor de Purdy.

Un camino accidentado en la NFL

Jones había tenido un comienzo prometedor, ayudando a Nueva Inglaterra a llegar a los playoffs en su temporada de novato. Sin embargo, su rendimiento se desplomó en el siguiente año después de que el coordinador ofensivo Josh McDaniels se trasladara a Las Vegas, lo que resultó en que terminara en el banco en 2023.

En marzo pasado, fue intercambiado a Jacksonville, donde fue titular en solo siete partidos, lanzando ocho touchdowns y ocho intercepciones. A lo largo de su carrera, ha sido titular en 49 encuentros, con un índice de pasador de 84.9, habiendo completado 54 touchdowns, 44 intercepciones y un promedio de 6.7 yardas por intento.

Al reflexionar sobre su decisión de unirse a San Francisco, Jones afirmó que no dudó un instante al elegir la oportunidad en la agencia libre, con la esperanza de que un período como suplente lo impulse de manera similar a lo que ocurrió con Sam Darnold en 2023.

“Siempre disfruto de ver sus videos”, indicó Jones. “Si observas las estadísticas de la liga, siempre están entre los cinco mejores. Así que siempre he admirado lo que Kyle ha hecho a lo largo de los años, y entrar y aprender de él ha sido desafiante, pero también emocionante, ya que hay algunas cosas que ya he realizado y otras que son completamente nuevas para mí”.

Jones ha tenido un coordinador de juego distinto cada año en la NFL y describió el aprender una nueva ofensiva como “beber de una manguera”. Su entrenador de mariscales de campo, Mick Lombardi, comentó que esta experiencia ha sido beneficiosa en la primavera.

“Esto no es nuevo para él”, observó Lombardi. “Ya no es extraño lidiar con nueva terminología y diferentes técnicas. Lo que realmente aprecio de Mac es que siempre está aquí, listo para experimentar nuevas estrategias. No está atado a ninguna forma de hacer las cosas y realmente desea adaptarse a nuestro método”.

Lombardi y Jones tienen una relación previa, ya que Lombardi fue entrenador de receptores en Nueva Inglaterra cuando Jones fue novato en 2021.