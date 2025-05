Los 49ers aseguran al linebacker All-Pro Fred Warner con un contrato de 63 millones por tres años

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Los 49ers de San Francisco han sellado el futuro de uno de sus pilares defensivos, con un contrato de tres años que posiciona a Fred Warner como el linebacker mejor remunerado en la historia de la NFL.

Según una fuente cercana al acuerdo, se alcanzó un contrato valorado en 63 millones de dólares, que asegura la permanencia de Warner hasta la temporada 2029. La información fue compartida con The Associated Press bajo la condición de anonimato, ya que la franquicia aún no ha hecho público el anuncio.

ESPN, quien reveló primero el trato, informó que el contrato incluye más de 56 millones en fondos garantizados.

Esta extensión con Warner representa la tercera ocasión en la que San Francisco formaliza un acuerdo con una de sus estrellas desde el draft, habiendo priorizado contratos anteriores con el quarterback Brock Purdy, quien firmó por cinco años por 265 millones de dólares, y el ala cerrada George Kittle por cuatro años y 76,4 millones de dólares.

Con esta estrategia de asegurar a jugadores clave, los Niners parecen encaminarse hacia un verano sin conflictos contractuales, una situación que no se daba en varios años.

El receptor Brandon Aiyuk y el tackle Trent Williams enfrentaron problemas contractuales el año pasado, en un contexto donde la franquicia también lidiaba con las disputas de Nick Bosa en 2023 y Deebo Samuel en 2022.

Warner aún contaba con dos años de contrato en su anterior extensión de cinco años y 95 millones de dólares, la cual en su momento había sido la más significativa para un linebacker, ocupando el segundo lugar detrás de Roquan Smith de Baltimore antes de este nuevo acuerdo.

Los 21 millones anuales acordados para Warner superan al promedio de 20 millones de Smith, reafirmando el liderazgo del número 54 de los 49ers en términos de valor anual promedio.

Warner ha demostrado su valía al convertirse en un destacado defensor de la NFL desde su elección en la tercera ronda en 2021. Ha sido seleccionado All-Pro en el primer equipo en las últimas tres temporadas y en cuatro de las cinco últimas, desempeñándose como una figura clave en la defensa de San Francisco, sobresaliendo tanto en la defensa contra la carrera como en la cobertura del pase.

Entre los jugadores activos con más selecciones All-Pro del primer equipo, solo Bobby Wagner (seis) y Tyreek Hill (cinco) tienen más que los cuatro de Warner.

La temporada pasada, Warner acumuló 131 tacleadas, cinco de ellas para pérdida de yardas, dos intercepciones, siete pases defendidos y forzó cuatro balones sueltos, a pesar de haber jugado gran parte de la temporada con un hueso fracturado en el tobillo.

En sus primeras siete temporadas, Warner ha registrado 10 capturas, 10 intercepciones, 15 balones sueltos forzados, seis recuperados y 36 tacleadas para pérdida de yardas. Con 896 tacleadas en su carrera, ocupa el cuarto lugar en la NFL desde 2018 y solo ha perdido un partido en sus siete años como profesional.

Warner se incluye entre los tres jugadores activos en la liga que poseen al menos 10 capturas, intercepciones y balones sueltos forzados, junto con el safety de Minnesota, Harrison Smith, y el linebacker de Tampa Bay, Lavonte David.

