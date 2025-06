Las 10 canciones más populares de Spotify y su impacto en Latinoamérica

La lista de las 10 canciones más escuchadas en Spotify durante la última semana mostró una variedad de talentos, tanto a nivel global como en países específicos de Latinoamérica y España. A continuación, se presentan los temas que captaron la atención de los oyentes a nivel mundial y en diversas naciones de habla hispana.

GLOBAL

1.- "Ordinary" - Alex Warren

2.- "Manchild" - Sabrina Carpenter

3.- "Back to Friends" - sombr

4.- "Die with a Smile" - Lady Gaga, Bruno Mars

5.- "Birds of a Feather" - Billie Eilish

6.- "Don’t Say You Love Me" - Jin

7.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

8.- "Love Me Not" - Ravyn Lenae

9.- "APT." - Rosé, Bruno Mars

10.- "Undressed" - sombr

ARGENTINA

1.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

2.- "Tu jardín con enanitos" - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky en Los Controles

3.- "Motinha 2.0 (Mete Marcha) - Remix" - DENNIS, Luisa Sonza, Emilia

4.- "Capaz (merengueton)" - Alleh, Yorghaki

5.- "Ramen para dos" - Maria Becerra, Paulo Londra, XROSS

6.- "Amor de verano" - La T y la M

7.- "Vitamina" - Jombriel, DFZM, Jøtta

8.- "Pa las girlas" - Mattei

9.- "Blackout" - Emilia, TINI, Nicki Nicole

10.- "Amor de Vago" - La T y la M, Malandro

CHILE

1.- "Mambinho Brasileño" - benjitalkapone

2.- "QLOO" - Young Cister, Kreamly

3.- "Who" - Jimin

4.- "Y ke pa - remix" - Julianno Sosa, benjitalkapone, Jairo Vera

5.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

6.- "Bella" - Lucky Brown, Jere Klein, Nes

7.- "No tiene sentido" - Beéle

8.- "Somos Diferentes (remix)" - Nickoog Clk, Jere Klein, Katteyes, Juanka

9.- "2x1" - Jere Klein, Lucky Brown, Valdi, Mateo On The Beatz

10.- "Whisky a la roca" - Kidd Voodoo, Jere Klein, Swift 047

COLOMBIA

1.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

2.- "No tiene sentido" - Beéle

3.- "Quédate" - Beéle

4.- "Top diesel" - Beéle

5.- "Mi refe" - Beéle, Ovy On The Drums

6.- "Yogurcito" - Blessd

7.- "Hasta aquí llegué" - Nanpa Básico, Beéle

8.- "Amista" - Blessd, Ovy On The Drums

9.- "Si te pillará" - Beéle

10.- "Vitamina" - Jombriel, DFZM, Jøtta

ESPAÑA

1.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

2.- "No tiene sentido" - Beéle

3.- "Soleao" - Myke Towers, Quevedo

4.- "QLOO" - Young Cister, Kreamly

5.- "Droga" - Mora, C. Tangana

6.- "Capaz (merengueton)" - Alleh, Yorghaki

7.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

8.- "Da me" - Bad Gyal

9.- "Aurora" - Mora, De La Rose

10.- "Still Luvin" - Delaossa, Quevedo, Bigla The Kid

MÉXICO

1.- "Tu sancho" - Fuerza Regida

2.- "Marlboro Rojo" - Fuerza Regida

3.- "Morena" - Neton Vega, Peso Pluma

4.- "Asquerosamente rico" - Oscar Maydon, Peso Pluma

5.- "Suiza" - Calle 24

6.- "Vita Fer" - Los Dareyes De La Sierra, Tito Double P

7.- "Amigos? No." - Oscar Maydon, Neton Vega

8.- "Por Esos Ojos" - Fuerza Regida

9.- "Ansiedad" - Fuerza Regida

10.- "Ay Mamita" - Alan Arrieta