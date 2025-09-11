Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify
11/09/2025 | 15:49Redacción Cadena 3
Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.
GLOBAL
1.- "Golden" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast
2.- "Tears" - Sabrina Carpenter
3.- "Back to Friends" – Sombr
4.- "Manchild" - Sabrina Carpenter
5.- "Ordinary" - Alex Warren
6.- "Soda Pop" - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast
7.- "Your Idol" - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast
8.- "How It’s Done" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast
9.- "My Man on Willpower" - Sabrina Carpenter
10.- "Nobody’s Son" - Sabrina Carpenter
ARGENTINA
1.- "Tu jardín con enanitos" - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky en Los Controles
2.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
3.- "Tu misterioso alguien" - Miranda!
4.- "Qloo" - Young Cister, Kreamly
5.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
6.- "Todo ke ver" - Jere Klein, Katteyes, Mateo on the Beatz
7.- "Tú vas sin (fav)" - Rels B
8.- "Soleao" - Myke Towers, Quevedo
9.- "7 vidas" - Maria Becerra, XROSS
10.- "Uwaie (versión cumbia)" - Max Carra
CHILE
1.- "Todo ke ver" - Jere Klein, Katteyes, Mateo on the Beatz
2.- "Comando estelar" - Germanini, Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow
3.- "Me mareo" - Kidd Voodoo, JC Reyes
4.- "Destello..." - Kidd Voodoo
5.- "Bailame asi" - Katteyes, Jere Klein, Lucky Brown
6.- "Qloo" - Young Cister, Kreamly
7.- "Who" – Jimin
8.- "Mambinho Brasileño" – Benjitalkapone
9.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
10.- "Zona" - Lucky Brown, Tobal Mj, Nacho G Flow
COLOMBIA
1.- "Yogurcito (remix)" – Blessd, Anuel AA, Kris R., ROA
2.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
3.-"Como oreo" - Blessd, Fuerza Regida, Ovy On The Drums
4.- "No tiene sentido" – Beéle
5.- "Top diesel" – Beéle
6.- "Mi refe" - Beéle, Ovy On The Drums
7.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
8.- "Ba Ba Bad (remix)" - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal
9.- "Yogurcito" – Blessd
10.- "Amista" - Blessd, Ovy On The Drums
ESPAÑA
1.- "Me mareo" - Kidd Voodoo, JC Reyes
2.- "Tú vas sin (fav)" - Rels B
3.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
4.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
5.- "Qloo" - Young Cister, Kreamly
6.- "Aurora" – Mora, De La Rose
7.- "No tiene sentido" – Beéle
8.- "Droga" - Mora, C. Tangana
9.- "Capaz (merengueton)" - Alleh, Yorghaki
10.- "Si te pillara" – Beéle
MÉXICO
1.- "Perlas Negras" - Natanael Cano, Gabito Ballesteros
2.- "Por sus besos" - Tito Double P
3.- "Chula vente" - Luis R Conriquez, Fuerza Regida, Neton Vega
4.- "Tu sancho" - Fuerza Regida
5.- "Marlboro Rojo" - Fuerza Regida
6.- "Frecuencia" - Los Dareyes de la Sierra
7.- "2+2" - Omar Camacho, Victor Mendivil
8.- "Suiza" - Calle 24
9.- "Ojitos mentirosos" - Chino Pacas
10.- "Ansiedad" - Fuerza Regida
Lectura rápida
¿Qué se publicó? Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify a nivel global y en algunos países.
¿Quiénes son los artistas destacados? Entre los artistas se encuentran Sabrina Carpenter, Huntr/X, Jere Klein y Fuerza Regida.
¿Cuándo se difundieron los datos? Se difundieron en una lista actualizada semanalmente.
¿Dónde se puede escuchar estas canciones? Se encuentran disponibles en Spotify.
¿Por qué estas canciones son populares? Son populares debido a su desempeño en reproducciones globales y en países específicos.
[Fuente: AP]