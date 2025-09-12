La tormenta tropical Mario se forma en costas del Pacífico mexicano
12/09/2025 | 12:40Redacción Cadena 3
MIAMI (AP) — La tormenta tropical Mario se formó el viernes frente a las costas del Pacífico mexicano y se esperó que trajera viento, lluvia y posibles inundaciones repentinas, según los pronosticadores.
Mario fue descrita como tormenta “mini” en el aviso matutino del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, pero la tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora (40 millas por hora).
Se emitió una vigilancia de tormenta tropical para partes del estado de Michoacán; desde Lázaro Cárdenas hasta Punta San Telmo.
El servicio meteorológico con sede en Miami informó que el vórtice de Mario estaba a 64 km (40 millas) al sur-suroeste de Zihuatanejo, México, y a unos 97 kilómetros (60 millas) al sur-sureste de Lázaro Cárdenas.
[Fuente: AP]