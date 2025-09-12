En vivo

Argentina

Rosario

La última muerte de Nora

Mundo

La tormenta tropical Mario se forma en costas del Pacífico mexicano

12/09/2025 | 12:40

FOTO: La tormenta tropical Mario se forma en costas del Pacífico mexicano

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Mario se formó el viernes frente a las costas del Pacífico mexicano y se esperó que trajera viento, lluvia y posibles inundaciones repentinas, según los pronosticadores.

Mario fue descrita como tormenta “mini” en el aviso matutino del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, pero la tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora (40 millas por hora).

Se emitió una vigilancia de tormenta tropical para partes del estado de Michoacán; desde Lázaro Cárdenas hasta Punta San Telmo.

El servicio meteorológico con sede en Miami informó que el vórtice de Mario estaba a 64 km (40 millas) al sur-suroeste de Zihuatanejo, México, y a unos 97 kilómetros (60 millas) al sur-sureste de Lázaro Cárdenas.

Lectura rápida

¿Qué se formó en el Pacífico mexicano? La tormenta tropical Mario.

¿Cuándo se formó la tormenta? Se formó el viernes.

¿Dónde se localizó el vórtice de la tormenta? A 64 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, México.

¿Qué advierte el Centro Nacional de Huracanes? La posibilidad de viento, lluvia e inundaciones repentinas.

¿Qué vientos tiene Mario? Vientos máximos sostenidos de 64 km/h.

[Fuente: AP]

