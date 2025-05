La obra de Caravaggio resplandece en Roma y en iglesias del papa León XIV

ROMA (AP) — La basílica de los agustinos en Roma, la comunidad religiosa del papa León XIV, alberga una de las pinturas más reconocidas de Caravaggio: la representación de la Virgen María. Este destacado artista, conocido por innovar el uso de luz y sombra en la pintura occidental, verá su obra adquirida en una nueva exposición que estará disponible hasta el 6 de julio, permitiendo a los espectadores reflexionar sobre su conexión con la espiritualidad.

La muestra incluye obras emblemáticas como “La Madonna de los Peregrinos”, ubicada en la Basílica de San Agustín, y “El Martirio de Santa Úrsula”, que cierra la serie de pinturas en “Caravaggio 2025”. Historiadores del arte y líderes religiosos están elogiando las interacciones entre la fe y el característico “claroscuro” del maestro barroco.

“La luz es la que guía nuestra mirada hacia los elementos centrales de su narrativa,” mencionó Francesca Cappelletti, curadora de la exposición, enfatizando la manera en que Caravaggio destaca a los protagonistas de su obra en medio de la profunda oscuridad. “Nuestra vida solo tiene sentido si se ilumina con una luz espiritual”.

La Madonna de Caravaggio, datada a principios del siglo XVII, impacta a los concurrentes con la representación de los pies sucios de los peregrinos que se arrodillan ante la Virgen María y la sorprendente imagen de un Jesús infantil en su regazo. Este contraste con las típicas figuras etéreas de las madonnas resalta la esencia espiritual agustiniana, reflejando el encuentro entre la humanidad y la misericordia de Dios, como explicó el reverendo Pasquale Cormio, rector de la basílica.

“Este retrato revela el deseo de Dios de mostrarse a humanidad en su miseria, caminando junto a los desvalidos,” agregó Cormio. “Esta Virgen María está íntimamente ligada a una humanidad herida y sucia, abrumada por los retos diarios.”

El título “La Madonna de los Peregrinos” no solo alude a las figuras delante de María, sino también a la labor que los agustinos han proporcionado a peregrinos en su recorrido hacia el Vaticano desde el siglo XIII. La obra fue encargada por benefactores en conmemoración de una peregrinación a Loreto, donde se dice que se encuentra la casa de la Virgen María, trasladada milagrosamente.

La exposición también destaca la vida singular de Caravaggio. A pesar de su reputación como un “artista maldito” y de su estilo audaz, trabajó para mecenas piadosos, incluyendo un cardenal, y participó en ritos religiosos, lo que invita a la reflexión sobre su compleja espiritualidad. De las aproximadamente 70 pinturas atribuidas a Caravaggio, más de 50 abarcan temas religiosos.

La exhibición cuenta con obras desde su llegada a Roma en 1595 hasta su muerte en 1610, e incluye bienes prestados de lugares tan distantes como Dublín y Kansas City, desde su primera pintura religiosa “San Francisco de Asís” hasta sus últimas obras escalofriantes como “Judith decapitando a Holofernes” y “David con la cabeza de Goliat”.

Algunas de sus obras también se encuentran en Roma, incluyendo "La Conversión de Saulo" y "La Crucifixión de Pedro".