La historia de pelea sin fin de Donald Trump con los músicos

La pugna entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y figuras destacadas de la música como Bruce Springsteen, Taylor Swift y Beyoncé alcanza un nuevo punto álgido .

Ahora combina ataques personales, acusaciones legales y un trasfondo político marcado por el apoyo de estos artistas a Kamala Harris durante la campaña presidencial de 2024.

Este conflicto no solo resalta las divisiones ideológicas en el país, sino también la histórica animosidad de Trump hacia el sector artístico que critica sus políticas.

En la campaña presidencial de 2024, varios músicos de renombre respaldaron públicamente a Kamala Harris, candidata demócrata que enfrentó a Trump.

Bruce Springsteen, conocido por su activismo social y su crítica al conservadurismo republicano, se pronunció en un video en Instagram el 4 de octubre de 2024, donde llamó a Trump “el candidato más peligroso” para la democracia estadounidense. L acusó de despreciar la Constitución y el estado de derecho.

BREAKING: Pearl Jam lead singer Eddie Vedder broke out an acoustic rendition of Bruce Springsteen's "My City of Ruins" at their show last night to support Springsteen in his fight against Donald Trump. This is awesome. America is waking up. pic.twitter.com/bAxDVdCh7P