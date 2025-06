La Corte Suprema de México ordena liberar a mujer detenida por secuestro tras 19 años

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Suprema Corte de Justicia de México tomó la decisión el miércoles de liberar a una mujer que había estado en prisión durante los últimos 19 años, condenado por el secuestro y asesinato de un empresario. La historia de Juana Hilda González Lomelí generó un amplio debate en el país, especialmente después de que la mujer alegara haber sido sometida a tortura para obtener su confesión, lo que levantó serias dudas sobre la legalidad de las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas.

González Lomelí, encarcelada desde enero de 2006 y condenada en 2021 a 78 años de cárcel por el rapto y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, recibió un amparo que permite su liberación “inmediata y absoluta”, producto de la votación unánime de los cinco jueces de la primera sala del máximo tribunal.

El fallo destacó que el juicio en contra de González Lomelí no respetó su derecho a un juicio justo, señalando específicamente la utilización de pruebas obtenidas de manera ilícita y la falta de garantías contra la tortura.

Esta sentencia fue emitida tras las recientes elecciones judiciales que se llevaron a cabo el 1 de junio, las cuales implicaron una renovación total del Poder Judicial de México, incluida la Suprema Corte. Esta elección se realizó en medio de una polémica reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien había criticado a la judicatura por su tendencia a invalidar varias de sus iniciativas y la acusó de estar corrompida.

El Instituto Federal de Defensoría Pública, que representó a González Lomelí, comentó que la resolución del tribunal se basó en la conclusión de que su declaración había sido producto de coerción, en un entorno de presiones y amenazas. El tribunal declaró nula su confesión y cualquier prueba derivada que violara sus derechos humanos.

El fallo pone en evidencia violaciones persistentes del sistema penal tradicional, como la recolección de evidencia a través de tortura, así como violaciones al derecho de defensa y prejuicios de género que afectan la valoración de la prueba, según el comunicado del Instituto.

A lo largo de los años, González Lomelí continuó reclamando su inocencia y denunciando haber sido víctima de coerción psicológica, sin que sus quejas recibieran atención inmediata, siendo esto una de las causas que la mantuvo encarcelada hasta ahora.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebró la decisión de la Corte y destacó, a través de un mensaje en su cuenta de X (anteriormente Twitter), que el fallo reafirma la importancia del juicio justo, el debido proceso, la presunción de inocencia y la prohibición de la tortura.

Las recientes elecciones judiciales resultaron en la elección de candidatos afines al partido gobernante Morena para la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina, lo que ha despertado inquietudes entre especialistas sobre la posible pérdida de independencia judicial en México.

Además, una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación ante la baja participación en las elecciones judiciales, que no superó el 13%, y sugirió que este modelo electoral no debería replicarse en otros países de la región. En respuesta, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó el informe preliminar de la misión de la OEA, argumentando que no deberían emitir juicios que excedan sus atribuciones.