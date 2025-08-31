En vivo

La actividad manufacturera de China se contrae en agosto pese a la tregua comercial con EEUU

La actividad manufacturera de China se contrae en agosto a pesar de la tregua comercial de 90 días con Estados Unidos, sumando cinco meses consecutivos de declive e incertidumbre económica.

31/08/2025 | 02:24Redacción Cadena 3

FOTO: La actividad manufacturera de China se contrae en agosto pese a la tregua comercial con EEUU

BEIJING (AP) — La actividad fabril de China se contrajo en agosto, sumando cinco meses consecutivos de declive, según una encuesta oficial publicada el domingo, después de que se extendiera por otros 90 días una tregua comercial entre Estados Unidos y China.

El índice de gerentes de compras de China en el sector manufacturero subió de 49,3 en julio a 49,4 en agosto, lo que indica que el declive se desaceleró respecto al mes anterior, informó la Oficina Nacional de Estadísticas. El PMI se mide en una escala de 0 a 100, donde 50 marca el límite entre expansión y contracción.

Los índices que miden la manufactura, los nuevos pedidos y el inventario de materias primas aumentaron ligeramente en el sector. Sin embargo, el índice que mide el empleo experimentó una leve caída.

Los resultados de la encuesta llegaron semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendiera una pausa en los fuertes aumentos de aranceles de importación por 90 días. Pero la incertidumbre sobre los aranceles a las exportaciones a Estados Unidos sigue pesando sobre la segunda economía más grande del mundo.

Esto se suma a las presiones sobre la economía de China, desde una caída en el sector inmobiliario hasta un aumento en la tasa de desempleo, entre otros factores. China también ha sufrido inundaciones por lluvias estacionales torrenciales que han interrumpido la actividad empresarial en partes del país.

Sin embargo, Zhao Qinghe, estadístico senior de la Oficina Nacional de Estadísticas, dijo que el índice de gerentes de compras en manufactura, el PMI no manufacturero y el PMI general vieron un crecimiento en agosto, lo que señaló que el sentimiento económico general del país continuó mejorando.

En un comunicado el sábado, el Ministerio de Comercio de China dijo que su representante de comercio internacional, Li Chenggang, visitó Estados Unidos la semana pasada para hablar con funcionarios estadounidenses sobre la implementación de los consensos de sus líderes estatales y las conversaciones comerciales entre ambas partes, así como sobre los lazos económicos y comerciales entre los dos países.

Li enfatizó que China y Estados Unidos deben adherirse a los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de beneficio mutuo, gestionando las diferencias y ampliando la cooperación a través de un diálogo igualitario, dijo el ministerio. Durante su viaje, también se reunió con representantes empresariales, añadió.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en agosto en la actividad manufacturera de China? El sector manufacturero de China se contrajo, sumando cinco meses de declive.

¿Cuál fue el índice de gerentes de compras en agosto? Subió de 49,3 en julio a 49,4 en agosto.

¿Qué factores contribuyeron a la contracción? La incertidumbre sobre los aranceles a las exportaciones y presiones económicas, incluyendo el sector inmobiliario.

¿Qué dijo Zhao Qinghe? A pesar del declive, el sentimiento económico general continuó mejorando.

¿Quién visitó Estados Unidos? Li Chenggang, representante de comercio internacional de China, se reunió con funcionarios estadounidenses y empresarios.

[Fuente: AP]

