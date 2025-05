Jueza federal autoriza libertad de científica de Harvard tras acusaciones de contrabando

Científica detenida en EE.UU.

El miércoles, una jueza federal en Vermont decidió liberar a la científica rusa Kseniia Petrova, quien se enfrenta a un cargo de contrabando de embriones de rana. Petrova, que trabaja en la Universidad de Harvard, había sido detenida por funcionarios de inmigración tras un incidente en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston en febrero, donde llevó muestras desde Francia.

Colegas de Petrova testificaron a favor de su liberación, destacando la importancia de su investigación en el desarrollo de tratamientos contra el cáncer. Michael West, un renombrado científico de biotecnología, expresó: “Se trata de ciencia excelente”, subrayando su valoración por los trabajos previos de Petrova.

La joven de 30 años, que actualmente está bajo custodia federal en Luisiana, se prepara para ser trasladada a Massachusetts donde enfrentará una audiencia de fianza en los próximos días. Sus abogados manifestaron que, al considerar su colaboración en investigaciones valiosas, no representa un peligro.

Acciones judiciales

En su defensa, el abogado de Petrova alegó que su detención y la cancelación de su visa resultaron de acciones ilícitas por parte de las autoridades. En la audiencia, la jueza Christina Reiss concluyó que los embriones no eran vivos ni peligrosos, y dictaminó que no se había justificado la detención de Petrova por parte de los funcionarios de ICE y de Aduanas.

El incidente se originó cuando Petrova, quien había estado de vacaciones en Francia, obtuvo unas muestras de embriones en un laboratorio. Al pasar por aduanas, argumentó que no había sido consciente de que necesitaba declarar dichas muestras, lo que generó su interrogatorio y posterior detención por parte de autoridades migratorias.

Al momento de ser acusada, Petrova había expresado a la prensa que no había intención de contrabando, pero las autoridades la catalogaron como peligrosamente deshonesta al comunicar que planeaba llevar esos materiales sin la debida declaración.

Reacciones y consecuencias

Luego de la decisión de la jueza, el abogado de Petrova intentó asegurar que no podría ser detenida nuevamente, a lo que Reiss respondió que no podría prohibir que las agencias involucradas actúen basado en estados futuros inciertos, aunque el Departamento de Justicia comunicó que no había planes de un nuevo arresto.

La Universidad de Harvard también expresó que sigue de cerca el caso. Se espera que la situación de Petrova continúe atrayendo la atención de los medios y del público en general durante los próximos días, particularmente con su audiencia de fianza pautada para la próxima semana.