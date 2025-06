Juez ordena la liberación de Mahmoud Khalil, manifestante de Columbia en EE. UU.

NUEVA YORK (AP) — Un juez federal dictó el viernes una orden al gobierno de Estados Unidos para liberar al exestudiante de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, quien ha estado recluido en un centro de detención de inmigrantes desde comienzos de marzo, mientras el gobierno federal trataba de deportarlo debido a su participación en manifestaciones propalestinas.

Desde el estrado en Nueva Jersey, el juez de distrito Michael Farbiarz comentó que sería “muy, muy inusual” que el gobierno mantuviera la detención de un residente legal de Estados Unidos que claramente no representa un riesgo de fuga y que no ha enfrentado cargos por acciones violentas.

Farbiarz consideró que Khalil no es una amenaza para la comunidad y ordenó su liberación desde un centro de detención en una zona rural de Luisiana el mismo viernes por la tarde.

Durante la audiencia, que se realizó por teléfono, el juez expresó que el gobierno “claramente no había cumplido” con los estándares establecidos para la detención. Khalil fue el primer individuo arrestado bajo la represión del expresidente Donald Trump contra estudiantes que participaron en protestas en campus universitarios sobre la devastadora guerra de Israel en la Franja de Gaza. Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., mencionó que Khalil debía ser expulsado del país ya que su permanencia podría perjudicar la política exterior estadounidense.

Farbiarz había dictaminado previamente que el gobierno no podía proceder con la deportación de Khalil por esos motivos, aunque dejó abierta la posibilidad de investigar una posible deportación basada en acusaciones de que mintió en su solicitud de tarjeta verde. Khalil refuta esta acusación.

Los abogados de Khalil sostienen que la administración de Trump está intentando sofocar la libertad de expresión. El juez notó que Khalil se ha convertido en una figura pública debido a su notable participación en las protestas y su detención.

Los representantes legales de Khalil solicitaron su liberación bajo fianza o al menos un traslado de la cárcel en Luisiana a Nueva Jersey, para que pudiera estar más cerca de su esposa e hijo recién nacido, quienes son ciudadanos estadounidenses. La esposa de Khalil, la doctora Noor Abdalla, expresó su alivio tras el fallo, enfatizando que este es solo un paso en la lucha contra las injusticias que han afectado a su familia y a muchos otros.

La decisión del juez se da en un momento en que otros académicos, que también fueron objeto de represalias por su activismo, han sido liberados, como otro exestudiante palestino de Columbia, Mohsen Mahdawi; una estudiante de la Universidad de Tufts, Rumeysa Ozturk; y un académico de la Universidad de Georgetown, Badar Khan Suri.

Khalil fue arrestado el 8 de marzo en su apartamento en Manhattan por su implicación en las manifestaciones propalestinas. Si bien es estudiante de posgrado en asuntos internacionales, no se le han formulado cargos por violar leyes durante las protestas. Actuó como portavoz y negociador de los activistas, lo que atrajo la atención mediática y generó críticas hacia él. La administración de Trump ha argumentado que quienes no son ciudadanos y participan en tales manifestaciones deben ser deportados debido a la percepción de sus posturas como antisemitas.

El juez subrayó que Khalil no tiene antecedentes penales y no existe evidencia de su involucramiento en actos de violencia o vandalismo. Durante la audiencia, los abogados del gobierno intentaron argumentar que el juez no tenía la autoridad para decidir sobre la solicitud de liberación, abogando por la continuación de su detención, basándose en la supuesta omisión de información en la solicitud de residencia permanente de Khalil. Sin embargo, el abogado de Khalil, Alina Das, argumentó que el gobierno persigue una detención retaliativa.

Farbiarz coincidió en que el continuo encarcelamiento de Khalil es un obstáculo para su derecho a la libertad de expresión y al debido proceso, sin que exista una razón válida para su detención.

