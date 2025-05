Juan Soto conecta un batazo clave con los Mets tras intensos debates sobre su mudanza en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Después de una semana llena de críticas, Juan Soto logró un importante éxito en el juego del pasado sábado.

Inmerso en una racha negativa que suscitó discusiones sobre la validez de su elección al dejar a los Yankees y firmar un contrato récord de 765 millones de dólares con los Mets, Soto conectó un doble de dos carreras con las bases llenas, contribuyendo a la victoria de su equipo sobre los Dodgers de Los Ángeles con un marcador de 5-2.

“No presto atención a esos comentarios. Estoy enfocado en el trabajo que realizamos aquí”, expresó el jugador dominicano.

Antes de este batazo, Soto presentó un promedio extremadamente bajo de .119 (5 hits en 42 turnos) con corredores en posición de anotar, situándose en el 164° puesto entre 167 bateadores. Sin embargo, logró conectar un lanzamiento de Tony Gonsolin cuando la cuenta estaba 2-2. La pelota voló hacia la pared, proporcionándole a los Mets una importante ventaja de 4-2 en la cuarta entrada.

“No creo que haya estado bateando bien últimamente, pero encontró la forma de conseguir un par de hits anoche”, comentó Dave Roberts, manager de los Dodgers. “Se nota que está más concentrado cuando hay corredores en base”.

El batazo de Soto, que recorrió 399 pies y salió de su bate a una velocidad de 108,3 mph, estuvo a solo dos pies de haber sido un grand slam.

“Al golpearla, mi único deseo era que no la atraparan. No esperaba que llegara tan lejos”, relató Soto. “Cuando pegó en la pared, realmente me sorprendió. No tenía idea de que la pelota llegaría tan lejos”.

Antes de este encuentro, Soto acumuló un hit en sus 24 turnos anteriores con corredores en posición de anotar. Durante sus últimos 11 partidos, presentó un balance de 40-5 sin extrabases y apenas dos carreras impulsadas. En su primera serie de regreso en el Bronx, había tenido un resultado de 10-1 con cuatro bases por bolas, mientras que los Mets perdieron dos de tres encuentros.

Algunos especialistas argumentaron que la falta de esfuerzo de Soto al correr tras un batazo en el Fenway Park de Boston había intensificado el debate sobre su inicio de temporada y su rendimiento en el plato.

Una noche después de que los Mets perdieran el primer juego de la serie por 7-5 en 13 entradas, empezaron con un déficit de 2-0. Sin embargo, Brett Baty impulsó una carrera tras conectar un sencillo en la segunda entrada, contribuyendo a una destacada actuación con tres hits y dos carreras impulsadas. El venezolano Luis Torrens también aportó al abrir la cuarta entrada con un sencillo.

Las bases se llenaron tras dos boletos consecutivos a Baty y Francisco Lindor. Soto aprovechó un slider cerrado en la cuenta de 1-2 para llevar la pelota al jardín.

“Creo que ejecuté bien el slider”, comentó Gonsolin. “Soto tiene un gran ojo, apenas falló, pero sentí que mi ejecución fue buena”.

Al final del juego, Soto terminó con 5-2 contra los Dodgers, elevando su promedio de bateo de .236 a .241, totalizando ocho jonrones, 23 carreras impulsadas y un OPS de .792.

El manager de los Mets, Carlos Mendoza, mencionó: “No sé qué opinan las estadísticas subyacentes, pero este jugador ha tenido muy mala suerte. Es bueno verlo finalmente lograrlo”.

La afición recibió el doble con grandes aplausos.

“El trabaja muy duro”, expresó David Peterson, pitcher abridor de los Mets. “Creo que para él, lograr eso hoy, debería darle confianza y todos en el equipo creen en él como pelotero”.

A pesar de que Marte fue puesto out en el plato al intentar anotar debido a un gran relevo de Mookie Betts, la actuación de Soto fue aclamada.

Peterson también tuvo una destacada actuación, igualando su récord personal al lanzar siete entradas y dos tercios, permitiendo solo dos carreras y cinco hits, mientras inducía a tres rodados para doble play. Sorprendió a Shohei Ohtani con tres ponches.

“Lo hizo ver humano”, indicó Mendoza.