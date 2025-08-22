Jessica Pegula busca recuperarse en el Abierto de Estados Unidos tras bache sportivo

FOTO: Jessica Pegula regresa al Abierto de Estados Unidos en medio de un bache

NUEVA YORK (AP) — Supuestamente esta fue la parte favorita de la temporada para Jessica Pegula. Ella misma lo dijo.

¿Y por qué no lo sería?

Pegula se quedó en su país. Compitió ante a multitudes amigables y que la apoyaron. Jugó en canchas duras, su superficie preferida. Y apuntó hacia el éxito en el Abierto de Estados Unidos, que comenzó el domingo, y que siempre ha amado por todas las razones antes mencionadas.

Además, ahora pudo declarar que fue el escenario de su mejor actuación en un Grand Slam tras llegar a la final el año anterior.

Pero últimamente, las cosas no le salieron como quería la jugadora de 31 años que nació en Nueva York y reside en Florida. Es la cuarta sembrada en Flushing Meadows; esa es la buena noticia. ¿La menos buena? Pegula llegó al Abierto de Estados Unidos habiendo perdido cuatro de sus últimos seis partidos individuales, incluyendo su eliminación en la primera ronda de Wimbledon —su derrota más temprana de un major en cinco años— y Washington el mes pasado, así como derrotas en la segunda ronda en Montreal y Cincinnati este mes.

“No sentí realmente que estuviera jugando un gran tenis. A veces sí, pero me sentí muy inestable, un poco descuidada, lo cual no me gustó. Realmente me molestó. Soy un poco perfeccionista, así que no me gusta tener que decir eso”, dijo Pegula, cuyos padres son dueños de los Bills de Buffalo de la NFL y los Sabres de Buffalo de la NHL.

“Sentí que pasé por fases en mi carrera —algunos torneos— donde me sentí así, a veces, y tuve que averiguar cómo salir de eso y no sentir lástima por mí misma o poner excusas. Tengo que resolverlo”, agregó.

Con su actuación en el Abierto de Estados Unidos 2024 inició una serie de cuatro apariciones consecutivas en finales de Grand Slam por mujeres estadounidenses, incluyendo títulos para Madison Keys en el Abierto de Australia y Coco Gauff en el Abierto de Francia, y cambió todo para Pegula, personalmente.

Recuerden, Pegula estuvo 0-6 en cuartos de final de Grand Slam hasta que sorprendió a la entonces número uno Iga Swiatek 6-2, 6-4.

Luego, Pegula eliminó a la subcampeona del Abierto de Francia 2023, Karolina Muchova, en tres sets, antes de perder ante la actual número uno Aryna Sabalenka 7-5, 7-5 en la final del Abierto de Estados Unidos.

“Hay un poco más de presión”, dijo Pegula sobre cómo su mentalidad es diferente esta vez, “pero al mismo tiempo, (hay) un poco más de confianza. Al entrar en esta serie el año pasado, no había tanta presión, pero también estaba un poco preocupada por cómo me iría”.