James Harden asegura su permanencia en Clippers por dos años con nuevo contrato

James Harden decidió no hacer uso de su último año de contrato con los Clippers de Los Ángeles y firmó un nuevo acuerdo que tendría un valor de 81,5 millones de dólares para continuar en el equipo en las próximas dos temporadas, indicó el domingo una fuente autorizada en el tema.

Harden se reservó la opción de salir de este nuevo contrato el verano siguiente, según el informante que conversó con The Associated Press bajo anonimato, dado que el acuerdo aún no puede ser oficializado ni anunciado.

La temporada pasada, Harden promedió 22,8 puntos, 5,8 rebotes y 8,7 asistencias, siendo su 16ª campaña en la NBA. Además, se destacó como All-Star por undécima vez y retornó al equipo All-NBA por primera vez desde la temporada 2019-20.

