Irán trasladó a reclusos a prisión de Evin, blanco de un ataque israelí en junio

TEHERÁN (AP) — Las autoridades de Irán devolvieron el viernes a un grupo de reclusos a la prisión de Evin, que Israel atacó durante un bombardeo en junio, de acuerdo con medios estatales iraníes.

Un reporte de la agencia de noticias oficial IRNA indicó que las autoridades devolvieron al primer grupo de prisioneros a Evin desde otra instalación correccional en Teherán, sugiriendo que se realizarán más traslados en los próximos días.

El reporte no especificó cuántos reos fueron trasladados ni cuántos más se espera que sean transferidos a la prisión. Se mencionó que se construyeron nuevas instalaciones en el sitio de la prisión para acomodar a los reclusos, añadiendo que cinco prisioneros se resistieron a usar las esposas requeridas por la policía para trasladarlos.

El reporte señaló que finalmente fueron trasladados “sin ningún conflicto y en paz”. No se dieron más detalles.

Sin embargo, Fakhrolsadat Mohtashamipour —la esposa del destacado activista Mostafa Tajzadeh— afirmó en las redes sociales que los agentes golpearon a su esposo y a otros seis prisioneros para obligarlos a usar esposas.

Los ataques aéreos israelíes fueron parte de un bombardeo de 12 días sobre la República Islámica que mató a unas 1.100 personas. En Israel 28 personas murieron por los ataques de represalia iraníes.

Las autoridades iraníes indicaron que el ataque israelí que alcanzó Evin mató a 71 personas, pero medios locales publicaron a principios de julio que 80 personas murieron en ese momento, incluyendo personal de la prisión, soldados, reos y familiares visitantes. Las autoridades también reportaron la muerte de cinco reclusos.

No está claro por qué Israel apuntó a la prisión. El Ministerio de Defensa israelí había dicho que 50 aviones lanzaron 100 municiones sobre objetivos militares “basados en inteligencia de alta calidad y precisa de la Rama de Inteligencia”.

El Centro para los Derechos Humanos con sede en Nueva York criticó a Israel por atacar la prisión, considerada un símbolo de represión de cualquier oposición, subrayando que violaba el principio de distinción entre objetivos civiles y militares.

La semana pasada, las autoridades informaron que 75 prisioneros habían escapado tras el ataque, de los cuales 48 fueron recapturados o regresaron voluntariamente.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.