Irán anunció la suspensión de cooperación con la OIEA tras decisión del CSNU

El máximo órgano de seguridad de Irán anunció que la cooperación del país con el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas quedará suspendida “efectivamente” luego de la votación del Consejo de Seguridad de la ONU (CSONU) para no levantar las sanciones internacionales contra Teherán.

El comunicado provino del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (CSSN), en el que se detallaron los resultados de una reunión presidida por el presidente Masoud Pezeshkian.

Durante la reunión, el CSSN debatió lo que calificó como acciones “imprudentes” por parte de Alemania, Francia y Reino Unido –conocidas colectivamente como el E3– en relación con el programa nuclear de Irán.

El consejo indicó que la cooperación de Teherán con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) quedará suspendida de facto en respuesta a las acciones de los países europeos, a pesar de la actual cooperación de Irán con el organismo y las propuestas para resolver la cuestión nuclear.

El CSSN encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores iraní continuar las consultas para salvar los intereses nacionales de acuerdo con las decisiones del consejo.

El viernes, el CSONU no logró aprobar una resolución para ampliar el alivio de las sanciones a Irán en virtud del acuerdo nuclear de 2015, conocido formalmente como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).

El mes pasado, el E3 activó el mecanismo de “restablecimiento” del acuerdo, que permite volver a imponer las sanciones de la ONU en un plazo de 30 días si se considera que Irán ha incumplido el acuerdo. Se espera que las sanciones entren en vigor a finales de este mes.

El PAIC estuvo bajo presión desde que Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2018, lo que llevó a Irán a reducir gradualmente su cumplimiento.