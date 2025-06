Hegseth confirmó que el Pentágono entregó opciones a Trump sobre Irán e Israel

WASHINGTON (AP) — Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, comunicó a los legisladores que el Pentágono ha entregado al presidente Donald Trump posibles opciones en el contexto de la creciente tensión con Irán. Sin embargo, Hegseth no especificó si el ejército estadounidense participaría en la ofensiva de Israel, lo que podría involucrar a EE.UU. en un conflicto mayor en Oriente Medio.

Durante su comparecencia en el Capitolio en una serie de audiencias organizadas por el Comité de Servicios Armados del Senado, Hegseth destacó que se había implementado una “protección máxima de fuerza” para las tropas estadounidenses en la región. Afirmó que la decisión de proporcionar a Israel una bomba capaz de penetrar búnkeres, para atacar el núcleo del programa nuclear iraní, recaía en Trump, lo que implicaría la participación de pilotos de Estados Unidos en un bombardero B-2. Aún no era claro cuáles serían las siguientes acciones de EE.UU.

“Nuestro deber, tanto del presidente como el mío, es garantizar que (Trump) tenga opciones y conozca las posibles consecuencias de cada una”, comentó Hegseth, haciendo referencia al general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, que había testificado junto a él.

Recientemente, EE.UU. había redistribuido varios aviones cisterna y cazas para estar mejor preparados ante la escalada del conflicto, incluidos posibles evacuaciones o ataques aéreos. Hegseth argumentó que estas medidas buscan proteger tanto al personal militar como a las bases aéreas estadounidenses.

El testimonio de Hegseth también salió a la luz en el contexto de protestas recientes en Los Ángeles, donde el presidente envió a 700 marines a pesar de la oposición del gobernador de California. Este movimiento coincidió con un desfile militar en honor al 250 aniversario del Ejército, que marca el cumpleaños de Trump.

En audiencias anteriores sobre el presupuesto del Pentágono, Hegseth enfrentó descontento de los legisladores, que pidieron detalles sobre el primer presupuesto de defensa planteado por la administración, que Trump indicó que superaría el billón de dólares, un aumento considerable respecto a los más de 800.000 millones de dólares actuales.

Durante los primeros meses de su gestión, Hegseth fue visto más activo en promover cambios sociales en el Pentágono que atender crisis de seguridad internacionales, como las que involucran a Rusia, Ucrania, Israel, Gaza e Irán. Por ejemplo, decidió renombrar un barco de la Marina que honraba a Harvey Milk, un activista por los derechos LGBTQ, y avanzó en eliminar programas de diversidad e inclusión, argumentando que esto restauraría el “carácter guerrero” del ejército.

La audiencia más reciente fue también significativa, pues fue la primera vez que estuvo ante algunos senadores tras su confirmación en el Senado, un proceso que culminó en un voto muy reñido. Si bien enfatizó la eficacia del ejército, fue su uso de la aplicación Signal, que no es segura para compartir información sensible, lo que acaparó la atención de los medios y el público.

Un grupo de chat en Signal, creado por el ex asesor de seguridad nacional Mike Waltz, incluyó a Hegseth y otros altos funcionarios, y fue usado para discutir información sobre futuros ataques a los rebeldes hutíes. Este chat se hizo conocido cuando el editor de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, fue añadido por error. El escándalo generó críticas hacia Hegseth por divulgar información militar sensible a través de canales no seguros. Actualmente, el organismo de control del Pentágono investiga su uso de Signal y se espera que presente un informe próximamente.