Hamilton respalda a Vasseur en medio de rumores sobre su salida de Ferrari

Lewis Hamilton expresó su apoyo a Fred Vasseur el jueves, en medio de los rumores que sugieren la posible destitución del director del equipo Ferrari antes de que finalice la temporada de Fórmula Uno.

Desde el inicio de la temporada, las especulaciones sobre el desempeño de Ferrari no han cesado. Los resultados no han sido los esperados, ya que tanto Hamilton como su compañero Charles Leclerc no han logrado acercarse a las victorias.

Estas versiones aumentaron de intensidad justo antes del Gran Premio de Canadá, programado para este fin de semana. Se señalaron múltiples fuentes que afirmaban que la gestión de Vasseur podría estar por llegar a su fin.

En el actual campeonato de constructores, Ferrari se encuentra casi 200 puntos detrás de McLaren y no ha conseguido una victoria desde el Gran Premio de México de la temporada pasada. Leclerc ha subido al podio en solo tres de las nueve carreras disputadas hasta el momento, mientras que Hamilton ha logrado un cuarto puesto como mejor resultado en esta temporada.

Ambos pilotos llegan al Circuito Gilles Villeneuve en quinto y sexto lugar en el campeonato de pilotos. La última carrera en España dejó a Hamilton visiblemente afectado tras terminar en el sexto lugar.

Los rumores sobre la salida de Vasseur han sugerido la posibilidad de que Christian Horner, el director de Red Bull, ocupe su puesto. Hamilton, sin embargo, no ocultó su decepción por esta especulación.

"Tiene todo mi apoyo. Definitivamente no es agradable escuchar que hay historias por ahí", declaró Hamilton el jueves en Montreal. "Disfruto trabajar con Fred; es la razón principal por la que estoy aquí y estamos en esto juntos. Estamos trabajando duro tras bambalinas".

"Las cosas no son perfectas, pero estoy aquí para trabajar con el equipo y con Fred. Quiero a Fred aquí. Creo que es la persona indicada para dirigir. En última instancia, estos rumores son tonterías".

Carlos Sainz Jr. también se unió a la defensa de Vasseur, quien fue su director durante dos temporadas en Ferrari antes de que llegara Hamilton. Sainz criticó la tendencia de los medios a señalar culpables cuando los resultados no llegan.

"Es siempre la misma historia. Cuando Ferrari no obtiene resultados, los medios comienzan a señalar a la gente, y esto generando caos", dijo Sainz. "He tenido una buena relación con Fred, hemos pasado por un mes difícil, pero tenemos una excelente relación ahora y lo respeto mucho".

El año pasado, Ferrari terminó en segundo lugar detrás de McLaren en el campeonato de constructores. Muchos esperaban que, con la llegada de Hamilton, la escudería italiana estuviera en la pelea por el título esta temporada. Sin embargo, han quedado lejos del ritmo de McLaren, que ha obtenido siete de las nueve carreras gracias a Oscar Piastri y Lando Norris.

A su vez, Max Verstappen, actual campeón mundial de Red Bull, ha ganado dos carreras en esta temporada. Sainz destacó que tenía la expectativa de que Ferrari estuviera compitiendo por el título: "Pensé que estaríamos en lucha por el campeonato este año. Eso es lo que le comuniqué al equipo".

"No estuve involucrado en el desarrollo de los autos del '25, así que no sé por qué estamos enfrentando problemas este año".