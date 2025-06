Haití reanuda vuelos nacionales tras meses de inactividad por pandillas

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Tras un prolongado período de inactividad, Haití reanudó sus vuelos nacionales con la salida de un vuelo comercial desde la capital hacia Cap-Haitien, marcando el regreso de la actividad aérea tras meses de violencia por parte de pandillas. Este primer vuelo, operado por Sunrise Airways, transportó a 19 pasajeros y representa un signo de esperanza para los locales que deseaban conectar con sus seres queridos y relaciones comerciales.

Desde que las pandillas interrumpieron las operaciones del aeropuerto en noviembre, la nación había estado aislada en términos de vuelos. De momento, solamente los servicios nacionales están disponibles y no se ha anunciado la reanudación de vuelos internacionales. Un pasajero, James Jean-Charles, expresó su felicidad ante la oportunidad de volver a viajar: "Ha pasado más de un año desde que viajé por última vez. El país está infestado de pandillas. No se puede ir por carretera".

En la terminal Guy Malary, donde se realizan estos vuelos nacionales, muchos pasajeros se reagruparon en un restaurant que ofrecía platos tradicionales, generando un ambiente de celebración. Garry Jean-Pierre, un técnico en computación, se preparaba para tomar el segundo vuelo del día, señalando la importancia de poder mantener sus contratos: "Finalmente encontré una manera de llegar allí y no perder los contratos que tenía. No me arriesgaría por la carretera, no sabes cuándo decidirán atacar".

Las expectativas de que pronto se reanuden los vuelos internacionales son reducidas. Desde que el aeropuerto Toussaint Louverture cerró a mediados de noviembre, el tráfico aéreo ha estado muy limitado, tras incidentes donde pandilleros dispararon a un vuelo de Spirit Airlines durante su aproximación, lo que llevó a varias aerolíneas a cancelar sus operaciones hacia el país. Aunque el aeropuerto reabrió en diciembre, los vuelos comerciales no habían vuelto hasta la reanudación de los nacionales.

A pesar de las dificultades, el reinicio de estos vuelos nacionales se considera una pequeña victoria en la lucha contra la delincuencia que ha dominado gran parte de Puerto Príncipe, donde se estima que el 85% de la ciudad está bajo control de pandillas. La situación sigue siendo crítica y muchos, como el taxista Marc Jean-Baptiste, continúan esperando que se normalice la situación para que puedan trabajar y mantener a sus familias.

La reactivación de los vuelos nacionales sugiere un leve resquicio de optimismo en medio de un clima de inseguridad que ha asolado al país. Sin embargo, la comunidad sigue mirando con recelo hacia el futuro, consciente de que el camino a la estabilidad y la paz es aún largo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.