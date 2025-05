Guardiola prefiere dejar el Man City a dirigir un plantel excesivamente grande

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Pep Guardiola expresó su preferencia por dejar el Manchester City en lugar de enfrentarse a la situación de tener un equipo demasiado extenso para la próxima temporada.

El entrenador ha comenzado el trabajo de reconstrucción tras la primera temporada sin títulos del club desde 2017.

Sin embargo, el martes, Guardiola advirtió que prefiere marcharse antes que tener bajo su supervisión un plantel con muchos jugadores sin oportunidad de jugar.

“Se lo hice saber al club: no quiero eso. No quiero dejar a cinco o seis futbolistas en la tribuna”, afirmó Guardiola tras el triunfo 3-1 contra el Bournemouth. “No quiero eso. Si tienen un plantel más amplio, preferiría renunciar. Hagan una plantilla más corta y me quedaré. Es imposible para mi alma dejar a mis jugadores en las gradas, sin posibilidad de participar”, agregó.

Guardiola dejó fuera de su alineación a James McAtee, Savinho y Rico Lewis durante el partido de la Liga Premier celebrado el martes. También tuvo que tomar decisiones difíciles respecto a la final de la Copa de la FA, donde el equipo sufrió una derrota ante el Crystal Palace.

Tradicionalmente, Guardiola ha mostrado preferencia por trabajar con un número reducido de jugadores. Sin embargo, una serie de lesiones en esta temporada, incluida una cirugía de rodilla de Rodri, impactó gravemente en la defensa del título del City, que comenzó a debilitarse después de Navidad.

A pesar de gastar más de 200 millones de dólares en enero para rejuvenecer la plantilla, incorporando jugadores como Omar Marmoush, Nico González, Abdukodir Khusanov y Vitor Reis, se espera que Guardiola realice fichajes importantes antes del inicio de la próxima temporada. Kevin De Bruyne se marchará como agente libre y Kyle Walker está en la misma situación.

Aun así, el estratega catalán ha dejado claro que su deseo es mantener una plantilla con menos integrantes. “No quiero tener 24, 25 o 26 jugadores en forma”, comentó. “Si los jugadores se lesionan, es mala suerte. Contamos con algunos futbolistas de las inferiores, y así seguimos adelante”, destacó.