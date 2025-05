Giancarlo Stanton se acerca a su retorno tras prolongada rehabilitación mientras Yankees recuperan a sus jugadores

DENVER (AP) — El bateador designado Giancarlo Stanton lidera un grupo de jugadores lesionados de los Yankees de Nueva York en proceso de recuperación. Stanton no ha jugado debido a la tendinitis en ambos codos desde el comienzo del entrenamiento primaveral y se anticipa que realice turnos al bate en vivo “en el horizonte”, según el mánager Aaron Boone antes de concluir la serie del domingo contra los Rockies de Colorado.

“Siento que ha estado progresando de forma positiva durante un tiempo, así que el siguiente paso crucial será ponerlo en forma”, declaró Boone.

Stanton, de 35 años, comenzó la temporada en la lista de lesionados tras finalizar el año anterior con un promedio de .233, logrando 27 jonrones y 72 carreras impulsadas en 114 partidos.

Boone no estaba seguro si Stanton necesitaría una asignación de rehabilitación antes de su retorno o si los turnos al bate en vivo serían suficientes. “Él ciertamente será parte de esa evaluación”, comentó Boone al referirse a las discusiones sobre los próximos pasos de Stanton. “Determinarán lo que sea más apropiado. Queremos asegurarnos de que esté preparado físicamente para el juego a su regreso. Eso podría ser diferente para él, ya que no está jugando en el campo, pero queremos que se prepare adecuadamente y le daremos algo similar a una simulación del entrenamiento de primavera, aunque su situación es particular comparada con la de otros jugadores”.

El infielder Jazz Chisholm Jr. también ha estado “progresando bastante bien”, según indicó Boone, en su recuperación de una distensión en el oblicuo derecho. “Esperamos que esta semana esté en condiciones para realizar turnos al bate en vivo o comenzar su rehabilitación”, añadió Boone.

En el lado del pitcheo, el derecho Marcus Stroman, quien padece inflamación en la rodilla izquierda, tiene programada otra sesión de bullpen el martes, mientras que Fernando Cruz, con inflamación en el hombro, estaba programado para lanzar el domingo. “Parece que está progresando bastante bien”, puntualizó Boone.

Al ser preguntado sobre cuándo podrían comenzar a evaluar decisiones de roster a la llegada de Stanton, Boone bromeó: “cuando regrese”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.