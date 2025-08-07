Fuertes lluvias en Japón causaron inundaciones y deslizamientos de tierra en Kyushu

TOKIO (AP) — Lluvias torrenciales azotaron el viernes la isla de Kyushu, en el sur de Japón, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra, y que los habitantes se dirigieran refugios mientras las autoridades emitieron advertencias del nivel más alto en partes de la región.

Un deslizamiento de tierra impactó una casa en la ciudad de Aira, en la prefectura de Kagoshima, sepultando a dos personas que fueron rescatadas con vida y llevadas al hospital, según la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres.

La agencia emitió recomendaciones de evacuación para más de 360.000 personas en la prefectura de Kagoshima y la vecina Miyazaki.

Las imágenes de televisión mostraron agua lodosa fluyendo por ríos crecidos. En la ciudad de Kirishima, el agua alcanzó el nivel de las rodillas en un centro comercial.

La fuerte lluvia paralizó el transporte local e impidió las corridas de trenes y autobuses. Decenas de vuelos hacia y desde Kagoshima fueron cancelados.

El gobierno del primer ministro Shigeru Ishiba estableció un grupo de trabajo para la respuesta y el apoyo de emergencia. “El gobierno hará todo lo posible para proteger su vida y seguridad”, afirmó el mandatario.

La Agencia Meteorológica de Japón pronosticó fuertes lluvias y tormentas eléctricas durante el viernes en Kyushu debido a un sistema de baja presión.

Shuichi Tachihara, un funcionario de la agencia meteorológica, dijo en conferencia de prensa que hay un riesgo creciente de desastre, e instó a los residentes de la región a tomar precauciones.