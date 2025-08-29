Fiscales especiales acusan formalmente a ex primera dama y ex primer ministro de Corea del Sur

SEÚL, Corea del Sur (AP) — La ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, y el ex primer ministro Han Duck-soo fueron acusados formalmente el viernes en investigaciones especiales que siguieron a la destitución del ex presidente Yoon Suk Yeol por imponer la ley marcial.

La esposa de Yoon —que se encuentra encarcelado— fue acusada de violar las leyes del mercado financiero y de financiamiento político, y de recibir sobornos, aproximadamente dos semanas después de que un tribunal ordenara su arresto.

Han fue acusado de ayudar a Yoon en la imposición de la ley marcial, lo que los investigadores consideran un acto de rebelión, además de falsificar y destruir documentos oficiales y mentir bajo juramento.

Se lanzaron tres investigaciones de fiscales especiales bajo el gobierno del presidente liberal Lee Jae Myung, que se centraron en la presidencia de Yoon y las acciones tomadas para imponer la ley marcial en diciembre pasado.

El ministro de defensa de Yoon, comandantes militares y agentes de policía han sido arrestados por su participación en la imposición de la ley marcial.

Yoon fue destituido de su cargo en abril y arrestado nuevamente el mes pasado por su decreto de ley marcial de diciembre.

Se sospecha que Kim y Yoon ejercieron una influencia indebida sobre el conservador Partido del Poder Popular para nominar a un candidato específico en una elección legislativa especial de 2022, supuestamente a petición del intermediario electoral Myung Tae-kyun. Myung enfrenta acusaciones de realizar encuestas de opinión gratuitas para Yoon, valiéndose de datos manipulados que posiblemente ayudaron a Yoon a ganar las primarias presidenciales del partido antes de ser elegido presidente.

Previamente este mes, Kim se disculpó por causar preocupación pública, pero también insinuó que negaría las acusaciones en su contra, diciendo que ella era “alguien insignificante”.

Park Ji-young, asistente del fiscal especial, dijo en una conferencia televisada que Han era el funcionario de más alto rango que podría haber bloqueado el intento de Yoon de imponer la ley marcial. Park señaló que de todas formas Han desempeñó un papel “activo” en la declaración de ley marcial de Yoon, al intentar que el decreto del mandatario fuera aprobado en una reunión del Consejo de Gabinete como una forma de darle “legitimidad procesal”.

Han ha sostenido que le dijo a Yoon que se oponía a su plan de ley marcial.

Han, a quien Yoon nombró primer ministro —el segundo puesto más alto del país—, fue el mandatario interino de Corea del Sur después de que Yoon fuera sometido a juicio político en diciembre.

Luego de que Yoon fuera destituido formalmente de la presidencia en una decisión de la Corte Constitucional, se suponía que Han continuaría encabezando el gobierno interino hasta las elecciones presidenciales de junio. Han renunció para intentar obtener la nominación presidencial, pero el partido conservador de Yoon eligió a otra persona.

