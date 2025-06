Éxito de "How to Train Your Dragon" y decepción para "Elio" en taquilla

FOTO: "How to Train Your Dragon" lidera taquilla en EEUU; "'Elio" marca el peor estreno para Pixar

NUEVA YORK (AP) — La película "How to Train Your Dragon" prevaleció en las taquillas de América del Norte durante el fin de semana, recaudando 37 millones de dólares en su segundo fin de semana. A pesar de los nuevos estrenos, incluidas las producciones de "Elio" y "28 Years Later", la adaptación de acción real de Universal Pictures se mantuvo en la cima, acumulando así 358,2 millones de dólares globalmente.

Tras seis años de espera, la serie "How to Train Your Dragon" mostró un impresionante resurgimiento de la franquicia de DreamWorks Animation, destacando la posibilidad de una secuela en desarrollo con un presupuesto de 150 millones de dólares, lo que revivirá la historia animada sobre un joven vikingo y su dragón.

En contraposición, "Elio" de Pixar enfrentó un fin de semana complicado, anotando 21 millones de dólares en su estreno, lo que lo convierte en el peor lanzamiento para un filme de Pixar. Esta producción de Disney, que ha seguido una tradición de lanzar películas famosas en junio, corre el riesgo de no lograr recuperar su inversión tras un costo de producción superior a los 150 millones dólares.

David A. Gross, un analista en consultoría cinematográfica, mencionó que aunque estos números podrían considerarse aceptables para otras películas de animación, son inaceptables para Pixar, cuya apertura se sitúa bastante por debajo del promedio histórico.

"Elio" inicialmente se iba a estrenar a principios de 2024 pero experimentó varios contratiempos en su producción. Adrian Molina, quien había co-dirigido "Coco", fue sustituido por Domee Shi y Madeline Sharafian. A pesar de las ajustadas promesas de una plot interesante, el resultado no logró cumplir las expectativas.

Además de estos conflictos, la película apenas logró 14 millones de dólares en su lanzamiento internacional, empeorando su rendimiento previo. Mientras tanto, "Elemental" había comenzado de forma similar con 29,6 millones, antes de recuperarse y alcanzar 496,4 millones a escala global. Queda por ver si "Elio" podría seguir un camino similar tras su recepción moderada.

Por su parte, "28 Years Later" revivió otro clásico del terror, alcanzando 30 millones de dólares en el extranjero y lograndoperpetuar el género de suspenso en la actualidad.

El próximo fin de semana se anticipa competitivo con nuevos títulos como "F1" de Apple y Warner Bros., y "Megan 2.0" de Universal esperando hacer su debut en cines.

Las cifras estimadas de ventas de boletos del viernes al domingo son las siguientes: 1. "How to Train Your Dragon", 37 millones; 2. "28 Years Later", 30 millones; 3. "Elio", 21 millones; 4. "Lilo & Stitch", 9,7 millones; 5. "Mission: Impossible — The Final Reckoning", 6,6 millones; 6. "Materialists", 5,8 millones; 7. "Ballerina", 4,5 millones; 8. "Karate Kid: Legends", 2,4 millones; 9. "Final Destination: Bloodlines", 1,9 millones; 10. "Kuberaa", 1,7 millones.