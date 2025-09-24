Europa enfrenta un desafío creciente con drones rusos: posibles estrategias a considerar

VINSKI, Estonia (AP) — Estonia levantó una valla a lo largo de su frontera con Rusia y construyó zanjas antitanque y búnkeres en preparación para un posible conflicto con Moscú. Sin embargo, esas defensas no protegerán contra la amenaza que enfrentan el país y sus aliados de la OTAN en forma de drones rusos y guerra electrónica.

Desde el Báltico hasta el mar Negro, los países que limitan con Rusia, Bielorrusia y Ucrania enfrentaron las repercusiones de la guerra de Moscú en Ucrania.

La incursión de unos 20 drones rusos en Polonia este mes puso de relieve las brechas en las defensas aéreas de la OTAN, ya que hizo falta desplegar aviones multimillonarios para responder a drones que costaron miles de euros y que terminaron estrellándose en el campo polaco. Rusia negó haber apuntado a Polonia, pero los funcionarios polacos sugirieron que fue deliberado.

Ante un problema creciente, algunos ministros de defensa de la UE se reunieron para discutir la creación de un “muro de drones”.

La OTAN advirtió a Rusia que se defendería contra cualquier otra violación de su espacio aéreo después de que Estonia dijera que aviones de combate rusos lo violaron la semana pasada. Pero aunque la alianza sabe cómo identificar amenazas de aviones y misiles, lidiar con drones es un desafío mayor, indicaron los funcionarios.

En Polonia, “la mayoría de los drones no fueron detectados”, dijo el ministro estonio de Defensa Hanno Pevkur. “Esta es una brecha real que tenemos que resolver”.

Funcionarios militares y de defensa de los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania —miembros de la OTAN y la UE que limitan con Rusia— afirmaron que defenderse contra los drones requiere resolver un conjunto complejo de problemas tecnológicos, financieros y burocráticos.

Europa necesita tecnología más barata para comprar y acelerar los lentos ciclos de producción y adquisición, señalaron. Pero incluso así, la tecnología de drones avanza tan rápido que cualquier cosa comprada podría quedar obsoleta en meses.

“Lo que necesito”, comentó el teniente general Andrus Merilo, quien comandó el ejército de Estonia, “es tecnología que sea ‘lo suficientemente buena, asequible y que pueda producirse en masa’”.

“No necesito capacidades de alta gama de las que solo pueda disparar una, contra objetivos que atacarán por centenares”, subrayó.

El desafío de los drones en Europa

Rusia utilizó drones cada noche en Ucrania porque cada dron es un “boleto de lotería que siempre toca”, explicó Kusti Salm, un exfuncionario del Ministerio estonio de Defensa. Un dron golpea algo o, si Ucrania lo derriba con un misil, agota las defensas aéreas y las finanzas de Kiev, ya que los misiles son más caros que los drones.

Aunque los países de la OTAN tienen una “muy buena comprensión” de cómo defenderse contra amenazas convencionales, necesitan mejorar rápidamente en el manejo de amenazas de drones, comentó Tomas Godliauskas, viceministro lituano de Defensa Nacional.

Los drones rusos volaron hacia Polonia, las naciones de la OTAN desplegaron aviones de combate y helicópteros de ataque, poniendo en alerta sistemas de defensa antimisiles. Sin embargo, ninguna opción fue diseñada específicamente para la guerra de drones.

A pesar de que Rusia y Ucrania intercambiaron drones, hubo menos inversión en sistemas antidrones. Salm sugirió que eso puede deberse a que es más fácil hacer volar un dron que desarrollar algo para detectarlo o interceptarlo.

Los drones lentos y de vuelo bajo, fabricados de madera o plástico, pueden volar sin ser detectados por sistemas de radar. Los operativos enemigos pueden eludir las defensas lanzando drones desde dentro de un país. También hay obstáculos tecnológicos al bloquear los drones del enemigo sin afectar las propias comunicaciones, explicó Merilo.

Múltiples incidentes con drones

En agosto, un dron ucraniano, posiblemente desviado por interferencia electrónica rusa, cayó en un campo en el sureste de Estonia porque el ejército no pudo detectarlo. Estonia y las fuerzas fronterizas también perdieron drones usados para vigilancia y controlar cruces fronterizos ilegales por la interferencia rusa.

Otros drones se estrellaron en Rumania, Moldavia, Lituania y Letonia. También ocurrieron múltiples avistamientos de drones en instalaciones militares y aeropuertos en Europa, incluidas interrupciones en el tráfico aéreo en Alemania, Reino Unido, Noruega y Dinamarca.

El coronel Maris Tutins, jefe de Análisis de Información y Operaciones en el Cuartel General de las Fuerzas Conjuntas de Letonia, afirmó que estas situaciones muestran que Europa debe resolver su problema de drones “ahora mismo”.

Un muro de drones

Hay un apoyo creciente entre los líderes europeos para establecer un muro de drones a lo largo de la frontera oriental de la UE, aunque el bloque negó en marzo financiamiento a una propuesta conjunta de Estonia y Lituania. La UE debe priorizar el financiamiento, insistió Pevkur, pero crear un sistema de defensa contra drones será complejo.

“Los drones no son mosquitos”, advirtió Pevkur, sugiriendo que sería poco probable que fueran eliminados por un “muro electrónico”. Hay muchos tipos de drones, como los utilizados para inteligencia y reconocimiento, lo que complica aún más la situación.

Cualquier plan para defenderse contra drones deberá incluir un enfoque en capas que incorpore sensores, guerra electrónica y misiles de bajo costo, destacó el general Merilo.

Una necesidad de tecnología más barata y abundante

La necesidad de mejores defensas contra drones no es nueva, pero mayormente son sistemas “realmente caros”, que tardan mucho en desarrollarse. Merilo comentó que las grandes empresas de defensa pueden estar reticentes a ofrecer tecnologías nuevas y más económicas.

Ucrania, enfrentando ataques cada noche, desarrollaba rápidamente su tecnología, Entretanto, Letonia y otros países de la OTAN buscaban adquirir pequeños misiles antidrón en producción.

El enfoque fragmentado no es ideal, advirtió Salm. La UE debería invertir más en startups que aceleran la producción de defensas contra drones para múltiples sistemas de armas.

La situación en Ucrania demuestra que lo que funciona hoy podría no funcionar mañana. La defensa contra drones es crítica ahora, pero también hay que permanecer alerta a otros desafíos, como la guerra híbrida y los ciberataques de Moscú.