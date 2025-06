Estados Unidos: Aranceles impactarían déficit, inflación y poder adquisitivo, alerta CBO

WASHINGTON (AP) — Un informe de la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso (CBO) advirtió que la propuesta de aranceles generales del presidente Donald Trump reduciría el déficit nacional en 2,8 billones de dólares en un periodo de diez años, aunque a costa de afectar negativamente la economía, elevar la inflación y mermar el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Este análisis, compartido en una carta a la dirigencia demócrata del Congreso, descree que la implementación de aranceles a nivel global alteraría el consumo en los hogares estadounidenses. La CBO proyectó que los aranceles incrementarían la tasa promedio de inflación anual en 0,4 puntos porcentuales para los años 2025 y 2026.

Proyecciones de impacto

El estudio de la CBO sostiene que los aranceles adoptados entre enero y mayo se mantendrían de forma permanente, lo que a su vez provocaría que los ciudadanos adquirieran menos productos provenientes de los países afectados. Desde la realización del informe, un tribunal federal anuló parte de los aranceles. Sin embargo, un tribunal de apelaciones permitió que el gobierno continúe recaudándolos durante el proceso de apelación.

Los datos de la CBO corroboran otros modelos económicos, sugiriendo que aunque el déficit reduciría considerablemente, esto implicaría un empobrecimiento general de los hogares. Además, se esperaría una desaceleración del crecimiento económico, con una disminución de 0,06 puntos porcentuales en el producto interno bruto (PIB) anual.

Según un informe previo del Modelo de Presupuesto de Penn-Wharton, los aranceles podrían resultar en una caída del PIB de aproximadamente 6% a largo plazo y un descenso en los salarios del 5%.

Incertidumbre en las decisiones

El informe también advierte que las proyecciones de la CBO están “sujetas a incertidumbre significativa”, en parte porque las políticas arancelarias podrían modificarse según lo decida el gobierno. Trump ha realizado cambios y pausas frecuentes en su estrategia arancelaria, anunciando, por ejemplo, en abril que suspendería ciertos aranceles por 90 días y elevaría los impuestos sobre importaciones chinas.

Recientemente, el mandatario expresó su intención de aumentar los aranceles sobre acero y aluminio hasta un 50%, una decisión que se anticipa que impactará negativamente en los precios para los consumidores. Estos nuevos aranceles comenzaron a aplicarse el miércoles pasado.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pronosticó que la economía estadounidense, la más grande del mundo, crecería un 1,5% en 2026. La Casa Blanca no ofreció comentarios al respecto a The Associated Press sobre la situación.

___

Este despacho ha sido complementado por el periodista Paul Wiseman de AP desde Washington.

___

Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP, con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa.