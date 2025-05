El video del incidente de pareja entre Macron y su esposa sacude a Francia

El presidente francés Emmanuel Macron recibió una cachetada por parte de su esposa Brigitte Macron antes de descender del avión a su llegada a Hanoi, Vietnam.

El momento fue registrado por las cámaras de televisión que esperaban al mandatario y se hizo viral en la red.

Macron está de perfil, en plena discusión con alguien, sin aparentemente darse cuenta de que la puerta está abierta. De repente, se ve la mano de su esposa dándole una cachetada.

Macron parece sorprendido, se gira rápidamente y saluda a los medios con un gesto de la mano.

#French President Emmanuel #Macron was allegedly hit in the face by his wife, Brigitte Macron, as they exited the plane upon official arrival in #Vietnam on May 25. The incident was captured on camera. pic.twitter.com/w5NyhShpAz