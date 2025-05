El vals "El Danubio Azul" viajará al espacio para conmemorar 200 años de Strauss

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — "El Danubio Azul" de Johann Strauss II se lanzará al espacio este mes a la velocidad de la luz, marcando 200 años desde el nacimiento del rey del vals.

La pieza clásica será transmitida al cosmos mientras es interpretada por la Orquesta Sinfónica de Viena. Este evento celestial tendrá lugar el 31 de mayo, con transmisiones en vivo y proyecciones públicas gratuitas en Viena, Madrid y Nueva York, y también festejará el 50 aniversario de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Aunque los encargados indican que la música podría transformarse en señales de radio en tiempo real, la ESA optará por retransmitir una versión pregrabada del ensayo de la orquesta el día anterior, evitando cualquier contratiempo técnico. La interpretación en vivo proporcionará el acompañamiento necesario.

Las señales de radio se desplazarán a la velocidad de la luz, aproximadamente 1.000 millones de kilómetros por hora (670 millas por hora).

Con esa velocidad, la música superará a la Luna en 1½ segundos, Marte en 4½ minutos, Júpiter en 37 minutos y alcanzará Neptuno en cuatro horas. En 23 horas, las señales estarán a la misma distancia de la Tierra que el Voyager 1 de la NASA, la nave espacial más lejana, a más de 24.000 millones de kilómetros (15.000 millones de millas) en el espacio interestelar.

En 2008, la NASA también celebró su 50 aniversario transmitiendo una canción al espacio profundo: "Across the Universe" de los Beatles. El año pasado, envió "The Rain (Supa Dupa Fly)" de Missy Elliott hacia Venus.

La música ha cruzado de otro planeta a la Tierra, gracias a un explorador de Marte de la NASA. En 2012, los controladores de vuelo en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de California enviaron una grabación de "Reach for the Stars" de will.i.am al Curiosity, que retransmitió de vuelta.

Aunque estas son transmisiones al espacio profundo, las melodías han fluido entre el Control de Misión de la NASA y las tripulaciones en órbita desde mediados de la década de 1960.

Ahora es el turno de Strauss, quien fue omitido de los Discos de Oro del Voyager hace casi medio siglo. Los gemelos Voyager 1 y 2, lanzados en 1977, llevan cada uno un disco de cobre chapado en oro con sonidos e imágenes de la Tierra, incluyendo 90 minutos de música seleccionada por Carl Sagan, pero sin la inclusión de Strauss.

La oficina de turismo en Viena, ciudad natal de Strauss, busca corregir este ``error cósmico'', enviando "el más famoso de todos los valses" hacia su destino entre las estrellas.

La gran antena de radio de la ESA en España, parte de la red de espacio profundo de la agencia, será la encargada de dirigir el "Danubio Azul" hacia el Voyager 1.

“La música nos conecta a todos a través del tiempo y el espacio de una manera muy particular”, afirmó Josef Aschbacher, director general de la ESA, en un comunicado. “Estamos contentos de compartir el escenario con Johann Strauss II e inspirar a futuros científicos y exploradores espaciales”.