Mundo

El ejército israelí convocará a 50.000 reservistas para la nueva fase de la guerra en Gaza

20/08/2025 | 04:20Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

JERUSALÉN (AP) — Un oficial militar israelí afirmó que los principales generales del país aprobaron planes para comenzar una nueva fase de operaciones en algunas de las áreas más densamente pobladas de Gaza.

El oficial, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hacer declaraciones públicas, señaló que el ejército operará en partes de la Ciudad de Gaza donde el ejército israelí aún no ha operado y donde Hamás sigue activo.

El oficial expresó que, tras recibir la aprobación de los mandos militares, el plan ahora avanzará hacia la etapa final de aprobación.

Aún no estuvo claro cuándo comenzará la operación. El oficial indicó que se convocarán 50.000 reservistas en el próximo mes, casi duplicando el número de reservistas activos a 120.000.

Lectura rápida

¿Qué anunció el ejército israelí? Convocará a 50.000 reservistas para una nueva fase de operaciones en Gaza.

¿Quién lo afirmó? Un oficial militar israelí anónimo, no autorizado para hacer declaraciones públicas.

¿Cuándo se anticipa que comenzará la nueva fase? Aún no está claro cuándo iniciará la operación.

¿Dónde se llevarán a cabo las operaciones? En partes de la Ciudad de Gaza donde el ejército israelí aún no operó.

¿Por qué se requiere convocar reservistas? Para duplicar los efectivos activos y enfrentar la situación actual en Gaza.

[Fuente: AP]

