El ejército israelí convocará a 50.000 reservistas para la nueva fase de la guerra en Gaza

JERUSALÉN (AP) — Un oficial militar israelí afirmó que los principales generales del país aprobaron planes para comenzar una nueva fase de operaciones en algunas de las áreas más densamente pobladas de Gaza.

El oficial, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hacer declaraciones públicas, señaló que el ejército operará en partes de la Ciudad de Gaza donde el ejército israelí aún no ha operado y donde Hamás sigue activo.

El oficial expresó que, tras recibir la aprobación de los mandos militares, el plan ahora avanzará hacia la etapa final de aprobación.

Aún no estuvo claro cuándo comenzará la operación. El oficial indicó que se convocarán 50.000 reservistas en el próximo mes, casi duplicando el número de reservistas activos a 120.000.