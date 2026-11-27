FOTO: Ejército de Estados Unidos inutiliza un buque que intentó burlar el bloqueo a Irán

WASHINGTON (AP) — El ejército de Estados Unidos inutilizó un buque mercante en el golfo de Omán que intentaba burlar su bloqueo de los puertos iraníes, informó el viernes el Comando Central de Estados Unidos.

El jueves, una aeronave militar disparó "municiones de precisión" contra la popa del M/V Pacific Archer, con bandera de Palaos, y "la propulsión del buque quedó finalmente inutilizada y la tripulación civil resultó ilesa", señaló en un comunicado.

Según el Comando Central de Estados Unidos, el Pacific Archer salió del puerto iraní de Bandar Abbas antes de intentar burlar el bloqueo. Sitios web de seguimiento de buques indican que el destino de la embarcación es Singapur.

El ataque se produce mientras el gobierno de Trump sopesa sus opciones en la prolongada guerra con Irán, que comenzó a finales de febrero y ha caído en un silencioso estancamiento en los últimos meses.

A principios de noviembre, funcionarios de la región dijeron a The Associated Press que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presionaba a Estados Unidos para reanudar la guerra o permitir que Israel lanzara ataques aéreos contra las instalaciones nucleares de Irán y sus capacidades de misiles.

Mientras tanto, funcionarios gubernamentales y de seguridad de los países del golfo Pérsico, así como de Pakistán y Turquía, participaban en una campaña diplomática, que incluyó llamadas telefónicas con altos funcionarios de Estados Unidos, para evitar una nueva guerra en la región.

El presidente Donald Trump ha oscilado entre amenazar con ataques adicionales a gran escala contra Irán e insistir en que la guerra "militarmente está terminada".

El ejército de Estados Unidos ha mantenido una considerable fuerza naval en la región, que incluye la presencia constante de dos portaaviones y una serie de buques.

Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes desde abril, aunque el bloqueo se levantó en verano durante conversaciones con Teherán y se reanudó en julio. Desde entonces, el ejército estadounidense afirma que ha desviado 158 buques mercantes e inutilizado a aquellos que se niegan a cumplir.

El Pacific Archer es al menos el 15to buque del que se ha informado públicamente que fue inutilizado por el ejército de Estados Unidos desde que el bloqueo comenzó en primavera, y el sexto desde que se reanudó este verano. El buque anterior fue inutilizado el 7 de noviembre.

En junio, la práctica provocó condenas cuando un ataque militar contra un petrolero con bandera de Guinea-Bissau que intentaba evadir el bloqueo estadounidense dejó tres muertos.

Tres marineros indios murieron cuando fuerzas estadounidenses atacaron el M/T Settebello, con bandera de Palaos, dijeron entonces las autoridades de India. El jefe de la Organización Marítima Internacional, un organismo de las Naciones Unidas, condenó el ataque.

El Comando Central de Estados Unidos ha señalado constantemente que las fuerzas estadounidenses emiten varias advertencias antes de disparar contra los buques mercantes.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el viernes que dos petroleros intentaron transitar el estrecho de Ormuz por una ruta "no autorizada", y sostuvo que uno de ellos chocó con una mina naval mientras que el otro fue obligado a darse la vuelta.

No fue posible verificar las afirmaciones de manera independiente.

En un comunicado difundido por la radiodifusora estatal iraní, la Guardia Revolucionaria del país también indicó que el número de petroleros que intentan transitar por rutas no autorizadas en esa importante vía marítima ha disminuido bruscamente en los últimos días.

Irán continúa advirtiendo a los buques que no atraviesen el estratégico corredor marítimo sin la aprobación de Teherán.

En las dos primeras semanas de noviembre, los flujos de petróleo cayeron alrededor de un 20%, hasta cerca de 13 millones de barriles diarios, en comparación con octubre, cuando las exportaciones aproximadamente igualaron los niveles previos a la guerra de 15 a 16 millones de barriles diarios, según Rystad Energy.

Entre las razones del descenso de noviembre figuran los ataques iraníes, que disuaden a los petroleros de intentar el cruce del estrecho, y la reducción de los flujos a través de un oleoducto clave saudí hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, que también ha sido atacado varias veces.

En un informe de Comercio y Desarrollo de la ONU se concluye que las perturbaciones en el estrecho de Ormuz, el mar Rojo, el mar Negro y el Canal de Panamá alargan los viajes, elevan los costos de los combustibles, provocan congestión portuaria y aumentan la incertidumbre. Puertos alternativos, el transporte terrestre y los arreglos logísticos han mantenido el comercio en marcha, pero a un costo mayor.

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Toqa Ezzidin contribuyó a este despacho desde El Cairo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.