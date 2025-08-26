Dos policías fueron asesinados durante un tiroteo en una zona rural de Australia

FOTO: Dos policías mueren en un tiroteo en una zona rural de Australia

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Dos agentes de policía murieron y otro resultó gravemente herido en un tiroteo en una propiedad en una zona rural de Australia, y el sospechoso siguió prófugo el martes, según informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió a media mañana durante una visita policial a una propiedad en Porepunkah, un pueblo de poco más de 1.000 habitantes en el estado de Victoria, a 320 kilómetros al noreste de Melbourne.

Para la tarde, se desconoció el paradero del tirador cuando las autoridades confirmaron por primera vez las muertes. Las declaraciones de las fuerzas del orden no explicaron por qué había diez agentes presentes en el momento del tiroteo ni proporcionaron otros detalles.

La policía instó a los residentes a permanecer en sus casas y pidió a la población que no viajara a la zona. Los edificios públicos y el aeródromo cercano fueron cerrados.

La escuela local, con poco más de 100 estudiantes, estuvo cerrada durante horas antes de que se permitiera a los estudiantes regresar a casa. Porepunkah, conocida por sus viñedos y paisajes pintorescos, es un acceso a la región turística montañosa de Victoria.

Los miembros del sindicato nacional de policía expresaron su conmoción y pesar por “el asesinato despiadado de dos agentes de policía de Victoria y las graves heridas a otro”, afirmó Kevin Morton, presidente de la Federación de Policía de Australia.

El servicio de ambulancias de Victoria confirmó que una persona con graves heridas en la parte inferior del cuerpo fue trasladada en avión a un hospital en condición estable.

Los medios de comunicación australianos apostados en Porepunkah informaron que una búsqueda a gran escala continuaba horas después de los tiroteos y los reportes televisivos mostraron helicópteros y perros policía en la zona.

La última vez que un policía murió baleado en acto de servicio en el país fue en 2023 en el estado de Australia del Sur, según un sitio web de recuerdo de la policía. En 2022, dos agentes fueron asesinados a tiros por extremistas cristianos en una propiedad rural en el estado de Queensland.

Los tres tiradores, teóricos de la conspiración que odiaban a la policía, fueron abatidos por la policía después de un asedio de seis horas en la región de Wieambilla.

Esos episodios generaron cobertura nacional de noticias porque las muertes por disparos en Australia son poco habituales.

Una masacre en 1996 en la ciudad de Port Arthur, en Tasmania, donde un solo tirador mató a 35 personas, llevó al gobierno a endurecer drásticamente las leyes de armas y dificultó mucho más que los australianos pudieran adquirir armas de fuego.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.