¿Difamación o rapeo? Discusión entre Drake y Kendrick Lamar llega a juicio

NUEVA YORK (AP) — Una jueza federal se encuentra analizando las particularidades de las batallas de rap y el ingenio lírico presente en 'Not Like Us' de Kendrick Lamar, una canción que ha resultado en una demanda por difamación presentada por el rapero Drake.

Drake inició acciones legales contra Universal Music Group, la discográfica de ambos artistas, argumentando que la canción incluye elementos calumniosos. Según Drake, Universal promovió y lanzó un tema que afecta negativamente su reputación. Desde la compañía discográfica, se defiende que las letras son meras exageraciones típicas en el contexto de las confrontaciones musicales, también conocidas como batallas en el rap. El sello busca que el caso sea desestimado.

Tras una audiencia el lunes, la jueza Jeannette Vargas no dio un veredicto inmediato, y la esencia cruda del hip hop chocó con las normativas del tribunal federal.

“¿Quién constituye un oyente promedio? ¿Acaso es alguien capaz de entender todas esas referencias?”, inquirió Vargas, considerando cómo un consumidor razonable interpretaría las declaraciones en cuestión. “Las letras son extremadamente especializadas y sutiles”.

Ninguno de los raperos asistió a la audiencia.

Este caso surge en el marco de una tensa confrontación entre dos de las figuras más influyentes del hip hop, enfocándose en una de las canciones más populares de 2024, que no solo obtuvo varios premios Grammy, sino que también se convirtió en el mayor éxito de reproducción en Apple Music a nivel global y fue fundamental en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de aquel año.

'Not Like Us' fue lanzada en un momento en que ambos artistas intercambiaban indirectas. En la canción, Lamar menciona a Drake, desafiando su autenticidad al llamarlo 'colonizador' del rap, sugiriendo que no representa adecuadamente la cultura en su tierra natal, Compton, California.

Además, la letra apunta a la vida sexual de Drake con insinuaciones explícitas, lo que llevó al cantante a afirmar que la canción lo acusa falsamente de ser un delincuente sexual.

La demanda, elaborada por el abogado de Drake, Michael Gottlieb, sostiene que “Not Like Us” no solo ha dañado la imagen de su cliente, sino que también ha contribuido a peligros potenciales, citando un intento de intrusión y un tiroteo en su hogar en Toronto, el cual fue representado en la carátula del sencillo.

“Este tema ha alcanzado una prominencia cultural sin precedentes en el rap”, indicaron desde la defensa de Drake, argumentando que Universal ha trabajado para posicionar la canción como “un himno nacional” que trasciende a los fanáticos que comprenden las complejidades de las batallas líricas.

Gottlieb sugirió que “el oyente promedio podría ser un chico de 13 años disfrutando de la canción en su bar mitzvah”.

La jueza bromeó sobre lo “interesante” que resultaría un bar mitzvah con ese tema sonando en la celebración, ya que, efectivamente, ha sido parte de algunas de esas fiestas.

Por su parte, Universal ha defendido la canción, argumentando que 'Not Like Us' es parte del intercambio musical entre artistas rivales. “El contexto es fundamental”, señaló el abogado del sello, Rollin Ransom, durante la audiencia, mientras se refería al lenguaje directo y provocativo que caracteriza las batallas de rap. “Lo que se escucha son exageraciones, y no debe ser considerado como declaraciones fácticas”.

La demanda busca indemnizaciones no especificadas.

Adicionalmente, Drake ha hecho declaraciones contra iHeartMedia en un juicio en Texas, acusando a la compañía de radio de recibir pagos ilegales de Universal para aumentar la difusión de 'Not Like Us'. iHeartMedia ha negado tales acusaciones. Esta controversia se resolvió en marzo.

Aunque la disputa entre Drake y Lamar es intensa, Drake no ha presentado una demanda directa contra Lamar.

___

El presente artículo fue adaptado del inglés por un editor de AP con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.