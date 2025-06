Detienen a más de 30 soldados en Colombia tras intervención comunitaria

BOGOTÁ (AP) — Un grupo de al menos 31 miembros del ejército colombiano permanecieron retenidos el pasado domingo en una región rural del suroeste del país, después de que habitantes interrumpieran una operación militar destinada a capturar a un supuesto integrante de un grupo disidente, según informaron fuentes oficiales.

El general Federico Mejía, al mando de la Tercera División del Ejército, comunicó a la W Radio que la cifra incluye 29 soldados y dos suboficiales, quienes están siendo “privados de la libertad” en una cancha deportiva, bajo la custodia de la comunidad.

El incidente tuvo lugar en El Plateado, un localidad situada en el estratégico Cañón del Micay, un área conocida por su conexión con actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, además de ser un punto álgido de disputas entre grupos armados ilegales.

Este no es el primer episodio de este tipo en la región; en marzo pasado, 29 soldados fueron retenidos durante dos días por pobladores de la misma localidad. Asimismo, en octubre del año anterior, 60 miembros del ejército sufrieron una situación similar mientras se realizaba un operativo para recuperar el control de El Plateado.

Según el general Mejía, la comunidad se encuentra “presionada” por la influencia de la estructura criminal conocida como “Carlos Patiño”, prestando así un contexto para el actual acontecimiento. Esta organización es parte del Estado Mayor Central, considerada una de las más notorias disidencias de las antiguas FARC.

Las acciones de estas organizaciones criminales, de acuerdo con el general, también van acompañadas de amenazas hacia la población civil, lo que provoca un clima de miedo en la comunidad. “Están obligando a los civiles a actuar de manera que podamos abandonar estas regiones para evitar controles y afectar sus finanzas. Nuestro deber es desarticular estas estructuras”, agregó Mejía.

Las tropas en la región operan de manera continua, llevándose a cabo decomisos de drogas y la destrucción de laboratorios que alimentan la economía criminal. No obstante, el Ejército no consiguió comunicar los avances en la liberación de los militares retenidos al ser consultado por Associated Press.

A pesar de la situación, se informó que los soldados retenidos se encuentran en buen estado de salud y reciben alimentos de parte de ciertos integrantes de la comunidad, aunque existe una clara infiltración del grupo Carlos Patiño en la misma.