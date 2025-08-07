Detención de migrantes en Reino Unido bajo nuevo plan para frenar cruces irregulares
El programa piloto de Reino Unido busca devolver a Francia a migrantes que crucen el canal. La medida entra en vigor tras críticas por la falta de control en las fronteras británicas.
07/08/2025 | 08:48Redacción Cadena 3
FOTO: Autoridades británicas detienen a 1er grupo de migrantes bajo plan para frenar cruces desde Francia
LONDRES (AP) — Las autoridades fronterizas de Reino Unido detuvieron al primer grupo de migrantes en el marco de un plan piloto que enviará de vuelta a Francia a algunos de los que crucen el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.
Los migrantes fueron apresados el miércoles, el día en que entró en vigor el programa, y permanecerán en centros de detención hasta que sean devueltos a Francia, explicó el Ministerio del Interior el jueves.
“Esto envía a todos los migrantes que actualmente están pensando en pagar a bandas criminales organizadas para ir a Reino Unido el mensaje de que estarán arriesgando sus vidas y desperdiciando su dinero si se suben a una pequeña embarcación”, afirmó la secretaria británica de Interior, Yvette Cooper, en el comunicado.
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunciaron la iniciativa el mes pasado, mientras el gobierno británico se afana por acallar las críticas de que ha perdido el control de sus fronteras. Aunque el plan piloto afecta a un número limitado de personas, las autoridades del país sugieren que el acuerdo es un gran avance porque establece el precedente de que los migrantes que lleguen de forma ilegal a Reino Unido puedan ser deportados a Francia.
Los críticos sostienen que el plan hace poco para disuadir a los migrantes porque las devoluciones son pocas y las lagunas en el tratado permitirán que muchos se queden en el país mientras presentan reclamos de derechos humanos.
Lectura rápida
1. ¿Qué ocurrió con los migrantes?
Las autoridades británicas detuvieron a un primer grupo de migrantes bajo un plan piloto para devolverlos a Francia.
2. ¿Quiénes fueron los responsables del anuncio?
El primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron fueron los encargados de anunciar la iniciativa.
3. ¿Cuándo se implementó el plan?
El programa entró en vigor el mismo día de las detenciones, el miércoles.
4. ¿Cuál es el objetivo del plan?
El objetivo es disuadir a los migrantes que intentan cruzar el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.
5. ¿Cuál es la crítica principal al plan?
Los críticos sostuvieron que el plan no disuade a los migrantes, debido a que las devoluciones son pocas.
[Fuente: AP]