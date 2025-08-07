En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Detención de migrantes en Reino Unido bajo nuevo plan para frenar cruces irregulares

El programa piloto de Reino Unido busca devolver a Francia a migrantes que crucen el canal. La medida entra en vigor tras críticas por la falta de control en las fronteras británicas.

07/08/2025 | 08:48Redacción Cadena 3

FOTO: Autoridades británicas detienen a 1er grupo de migrantes bajo plan para frenar cruces desde Francia

LONDRES (AP) — Las autoridades fronterizas de Reino Unido detuvieron al primer grupo de migrantes en el marco de un plan piloto que enviará de vuelta a Francia a algunos de los que crucen el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.

Los migrantes fueron apresados el miércoles, el día en que entró en vigor el programa, y permanecerán en centros de detención hasta que sean devueltos a Francia, explicó el Ministerio del Interior el jueves.

“Esto envía a todos los migrantes que actualmente están pensando en pagar a bandas criminales organizadas para ir a Reino Unido el mensaje de que estarán arriesgando sus vidas y desperdiciando su dinero si se suben a una pequeña embarcación”, afirmó la secretaria británica de Interior, Yvette Cooper, en el comunicado.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunciaron la iniciativa el mes pasado, mientras el gobierno británico se afana por acallar las críticas de que ha perdido el control de sus fronteras. Aunque el plan piloto afecta a un número limitado de personas, las autoridades del país sugieren que el acuerdo es un gran avance porque establece el precedente de que los migrantes que lleguen de forma ilegal a Reino Unido puedan ser deportados a Francia.

Los críticos sostienen que el plan hace poco para disuadir a los migrantes porque las devoluciones son pocas y las lagunas en el tratado permitirán que muchos se queden en el país mientras presentan reclamos de derechos humanos.

Lectura rápida

1. ¿Qué ocurrió con los migrantes?
Las autoridades británicas detuvieron a un primer grupo de migrantes bajo un plan piloto para devolverlos a Francia.

2. ¿Quiénes fueron los responsables del anuncio?
El primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron fueron los encargados de anunciar la iniciativa.

3. ¿Cuándo se implementó el plan?
El programa entró en vigor el mismo día de las detenciones, el miércoles.

4. ¿Cuál es el objetivo del plan?
El objetivo es disuadir a los migrantes que intentan cruzar el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.

5. ¿Cuál es la crítica principal al plan?
Los críticos sostuvieron que el plan no disuade a los migrantes, debido a que las devoluciones son pocas.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho