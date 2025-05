Definición del futuro de la jueza en el juicio por la muerte de Maradona

BUENOS AIRES (AP) — El martes, la atención se centró en la jueza que preside el tribunal que lleva adelante el juicio a siete profesionales de la salud acusados de estar involucrados en la muerte del icónico futbolista Diego Maradona.

La jueza Julieta Makintach se encuentra en el centro de la controversia tras su participación en un documental no autorizado sobre el proceso judicial. En una audiencia que tuvo lugar en San Isidro, en los suburbios de Buenos Aires, Makintach defendió su posición ante el tribunal, que decidiría si debía ser apartada del juicio, lo que impactaría al proceso que ha capturado la atención mundial desde su inicio en marzo.

“No hay delito ni mal desempeño, pero sí una operación mediática para apartarme de este debate”, declaró Makintach. Su rol dentro de un tribunal de tres miembros le obliga a pronunciarse junto a sus colegas sobre la solicitud de los fiscales y querellantes de su remoción del caso.

“No me voy a apartar, no me voy a excusar, no hice nada irregular ni que comprometa la imparcialidad. No permitiré que se anule este debate”, enfatizó la magistrada.

Suspensión del juicio y nuevas evidencias

Las audiencias judiciales se reanudaron este martes luego de una semana de suspensión, a la espera de noticias sobre el comportamiento de la jueza en las investigaciones relacionadas. La magistrada fue denunciada por presuntamente no haberse mostrado imparcial al formular preguntas a los acusados, lo que habría sido utilizado como parte de la filmación del documental.

Makintach había negado en días anteriores su vinculación al documental, aunque esta afirmación fue puesta en duda tras la difusión de imágenes donde se la observa en la grabación dentro del tribunal.

Varias de estas imágenes, captadas por cámaras de vigilancia, se presentaron durante la audiencia. En ellas, se podía ver a la jueza en compañía de otra persona involucrada en la grabación. “¿Pidió pruebas? Aquí está la prueba”, dijo el fiscal Patricio Ferrari mientras se proyectaban las secuencias.

“Esto fue un reality, señores jueces. Una constante sobreactuación de la doctora Makintach que en todo momento actuó como actriz y no como jueza”, añadió Ferrari, mientras la magistrada expresaba su desacuerdo con gestos.

El fiscal, junto al abogado de dos de las hijas de Maradona, Fernando Burlando, insistieron en su solicitud de apartar a Makintach del juicio. Antes del inicio de la audiencia, Burlando comentó a los medios que si el juicio continuaba “sería un mamarracho”.

“Es un escándalo inaudito, lo que está en tela de juicio es la justicia; el juez debe ser y parecer, para que la sociedad pueda estar tranquila”, afirmó el letrado.

Detalles del caso Maradona

Las imágenes que involucran a Makintach forman parte de una investigación paralela abierta por la justicia mientras se lleva a cabo el juicio, donde se acusa a siete profesionales de la salud por su presunta responsabilidad en la muerte de Maradona el 25 de noviembre de 2020

El futbolista falleció a los 60 años mientras se recuperaba en su domicilio tras someterse a una cirugía para remover un hematoma subdural en su cabeza, realizada dos semanas antes en una clínica. Los acusados estaban a cargo de su atención médica durante este período crítico.