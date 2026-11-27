FOTO: "Y usted, calladita", le espetó Santiago Abascal a Ada Colau durante el debate.

Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) — En la antesala de las elecciones en España, el debate se ha convertido en un escenario crucial donde dos bloques políticos compiten por el poder. Por un lado, el bloque de las derechas, liderado por Alberto Núñez Feijoo del Partido Popular (PP) y apoyado por Santiago Abascal de Vox; y por el otro, el bloque de izquierda encabezado por Pedro Sánchez del Partido Socialista, quien busca la reelección con el respaldo de Ada Colau, candidata del Frente Amplio.

Las últimas encuestas apuntan a que Colau podría obtener alrededor del 6% de los votos. Sin embargo, los analistas prevían un panorama de soledad para Sánchez, lo que cambió tras el debate, donde Colau emergió como una figura destacada, según el análisis del sitio RFI.

"Señor Feijoo, ¿de verdad se cree que puede venir aquí a dar lecciones? Con un partido que pagó su sede con dinero negro", respondió Colau al candidato del PP, quien había atacado a Sánchez en el contexto de la corrupción.

A pesar de la solidez aparente del bloque de derecha a pocos días de las elecciones, los votantes no parecen estar completamente convencidos. Una votante expresó su descontento: "No estuvieron ninguno a la altura. Lo de Ada Colau y el presidente, mejor que se vayan ya", según lo reportado por la Agencia Noticias Argentinas.

Feijoo y Abascal parecen haber acordado no cuestionarse mutuamente, aunque su apoyo no es del todo firme. En el debate, temas como la crisis de la vivienda, problemas de infraestructura, migración y corrupción dominaron las acusaciones.

La crónica de la radio francesa también resalta el inicio del debate por parte de Colau, quien abordó la "violencia machista" que se desató tras el uso del término "calladita" por parte de Feijoo.

"Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia y no salir huyendo de Paiporta, y usted, calladita", replicó Feijoo mientras defendía la actuación de su partido durante las inundaciones en Valencia, donde gobiernan.

El debate dejó a Feijoo, quien según las encuestas podría ganar las elecciones, en una posición complicada al intentar captar el voto femenino indeciso.

"No puedo concebir que perdamos", declaró Sánchez a la emisora de radio SER, sugiriendo que los votantes de izquierda están cada vez más motivados para ir a las urnas, lo que es crucial para alcanzar una mayoría progresista que aborde la crisis de vivienda que azota al país.

Los sondeos indican que un 11% del electorado femenino aún no ha decidido su voto, comparado con el 7% del masculino, lo que convierte a las mujeres en un grupo decisivo para el resultado electoral.

Además, los partidos compiten por el voto joven en España, ya que muchos de estos votantes acudirán por primera vez a las elecciones. Las encuestas sugieren que los partidos de derecha, como el PP y Vox, predominan en este sector.

Este segmento no es ajeno a cuestiones que tradicionalmente se asocian con la izquierda, como el acceso a la vivienda y la inmigración, concluye el análisis.