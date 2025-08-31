FOTO: Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái podría revelar intenciones de sus miembros

TAIPÉI, Taiwán (AP) — El presidente ruso Vladímir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi y mandatarios de otras ocho naciones se reunieron en el norte de China para la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en un posible desafío a los enfoques a menudo incoherentes de Estados Unidos hacia el comercio y los conflictos regionales.

El grupo de 10 miembros que se reunió el domingo y el lunes en la ciudad portuaria de Tianjin creció en tamaño e influencia durante los últimos 24 años, incluso cuando sus objetivos y programas siguen siendo poco claros y el reconocimiento de su nombre se mantiene bajo. Algunos lo llamaron el grupo más aterrador del que nunca se ha oído hablar.

La membresía completa incluye a Rusia, Bielorrusia, China, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán. Originalmente considerada un contrapeso a la influencia de Estados Unidos en Asia Central, la organización original sumó cuatro nuevos miembros con la incorporación de India y Pakistán en 2017, Irán en 2023 y Bielorrusia en 2024.

Algunos de esos países fueron claros enemigos de Occidente, especialmente Irán y el cercano aliado ruso Bielorrusia. Otros, incluidos India, China y Rusia, tuvieron una relación más nebulosa, ya sea por la postura tambaleante de Washington sobre la guerra de Rusia con Ucrania o por el caos en torno a los aranceles estadounidenses que trastornaron relaciones comerciales clave con países como China e India.

La cumbre de dos días de la OCS podría arrojar más luz sobre los problemas que rodean las actividades e intenciones del grupo.

De bloque regional a alianza abarcadora

Desde su fundación en 2001, la OCS estuvo dominada principalmente por China, la superpotencia económica regional, con Rusia buscando usar el grupo para mantener su influencia sobre las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central: Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán.

Aunque la influencia económica de Rusia disminuyó constantemente, en especial por sanciones occidentales cada vez más severas, tanto Rusia como China utilizaron la alianza como un marco para la cooperación militar regional, aunque limitada a ejercicios conjuntos y competiciones de tiro.

Bielorrusia, Irán, Pakistán e India se unieron más tarde en un aparente intento de compartir la creciente influencia de la OCS, aunque el valor de su membresía es debatible. Irán y Bielorrusia enfrentaron condenas internacionales por sanciones y violaciones de derechos humanos, al tiempo que Pakistán depende en gran medida de China para el hardware militar.

Incorporación de India desafía la ecuación

India mantuvo durante mucho tiempo una política autoproclamada de neutralidad, aunque eso podría ser parte de una estrategia de interés propio.

Desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, India se convirtió en un gran comprador de petróleo ruso, aumentando las tensiones con Washington. Modi también mencionó el “progreso constante” de la mejora de las relaciones con China tras reunirse con su principal diplomático en agosto y señaló “respeto por los intereses y sensibilidades mutuas”.

La entrada de India en la OCS desafió potencialmente la dominación rusa y china sobre la asociación. A pesar de sus lazos comerciales, es poco probable que India ofrezca un apoyo significativo a la guerra de Rusia en Ucrania o a las reclamaciones de China sobre Taiwán y el Mar del Sur de China.

India también buscó durante mucho tiempo un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero solo recibió un respaldo tibio de China y Rusia, posiblemente para evitar que su influencia con Occidente se diluya. Aun así, Nueva Delhi tuvo poco que perder conforme Washington dejó incertidumbre con su comercio exterior.

India dijo que no firmará una declaración conjunta con la OCS porque ve una postura pro-Pakistán en la omisión de una mención de un ataque terrorista mortal el 22 de abril contra turistas en Cachemira controlada por India. Sin embargo, no se tuvieron grandes expectativas de que India firme.

Bajo riesgo y poco qué perder para China

Beijing dio pocas pistas sobre qué progreso sólido espera de la cumbre, lo cual estuvo en línea con la naturaleza secreta de su diplomacia y política.

El lunes, la agencia oficial de noticias Xinhua llamó a la reunión la “cumbre más grande de la OCS en la historia” y reportó que se utilizará para “trazar el plan para la próxima década de desarrollo del bloque”.

Los mandatarios de alrededor de una docena de otros países se unieron a la cumbre como socios de diálogo de la OCS o invitados, entre ellos Egipto, Nepal y varias naciones del sudeste asiático.

Xinhua habló de la organización guiada por el “Espíritu de Shanghái, que se caracteriza por la confianza mutua, el beneficio mutuo, la igualdad, la consulta, el respeto por las diversas civilizaciones y la búsqueda del desarrollo común”.

Citando el creciente comercio y el transporte ferroviario entre China y otros miembros, observadores y socios de diálogo, Beijing pareció ansioso por enfatizar los beneficios económicos del bloque.

Xinhua señaló que se firmarán documentos, incluido un aviso del 80mo aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, que el Partido Comunista gobernante marcará con un desfile militar en el centro de Beijing el 3 de septiembre.

El grupo muestra la visión de multipolaridad de Xi Jinping

Dali Yang, politólogo de la Universidad de Chicago, afirmó que la OCS es una de las organizaciones regionales más prominentes que China ha cofundado.

“Para el liderazgo de China, hay mucho énfasis en mantener las relaciones existentes en el ámbito internacional, aunque la OCS no ha sido efectiva en abordar los principales desafíos de hoy”, subrayó Yang.

La cumbre llega solo unos días antes de un desfile militar masivo en Beijing que marca el 80mo aniversario de la rendición de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, al que asistirán Xi y otros mandatarios, incluyendo una rara aparición del presidente norcoreano Kim Jong Un, agregó Yang.

La OCS parece mostrar un deseo de pasar de una plataforma de diálogo a un “mecanismo completo de cooperación práctica que traiga resultados tangibles a los ciudadanos de los Estados miembros”, explicó June Teufel Dreyer, experta en política china de la Universidad de Miami. Sin embargo, las preguntas permanecen, "¿con qué fin y cómo?”

Para Xi, “presidir la reunión en Tianjin debería generarle algo de publicidad favorable y posiblemente mejorar su imagen como líder de un nuevo orden mundial global”, concluyó Dreyer.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.