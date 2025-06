Cuba tildó de racista a EE.UU. por negar visas a su selección de voley femenino

LA HABANA (AP) — El gobierno de Cuba expresó el viernes su condena a la decisión de Estados Unidos de denegar las visas requeridas para la selección nacional de voleibol femenino, que intentaba participar en un torneo clasificatorio en Puerto Rico.

Esto se debe a la reciente inclusión de Cuba en una lista de 12 países, cuyo acceso a visas se encuentra restringido según las disposiciones dictadas por la administración del expresidente Donald Trump, vigentes desde inicios de junio, y que afecta a países como Afganistán, la República del Congo, Irán y Venezuela.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, publicó en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, un mensaje donde calificó la medida como "parte de una lista racista y xenófoba de restricciones de visas". Desde que entraron en vigor estas restricciones, el equipo cubano, compuesto por 12 atletas, un árbitro y varios entrenadores, se vio directamente perjudicado.

La embajada de Estados Unidos en Cuba no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios realizadas por AP. La negativa de visas transciende no solo el ámbito deportivo, sino que se inscribe dentro de un contexto más amplio de tensión entre ambos países, que mantienen sanciones desde hace más de seis décadas con fines de presionar un cambio en el modelo político cubano, intensificadas en particular durante la administración de Trump.

La Federación de Voleibol de Cuba informó que el equipo no podrá asistir al torneo que se llevará a cabo en Puerto Rico entre el 16 y el 21 de julio. Este evento, conocido como "Final Four", forma parte de la ruta de clasificación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y también para los campeonatos mundiales de la disciplina.