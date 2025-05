Circuitos de tenis solicitan desestimar la demanda antimonopolio de Djokovic

Los circuitos profesionales de tenis, junto a otros dos demandados, han llevado a cabo una presentación conjunta en un tribunal federal ubicado en Nueva York, solicitando la desestimación de la demanda antimonopolio planteada por la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA), organizacion cofundada por Novak Djokovic.

La PTPA interpuso acciones legales en marzo contra la Asociación Femenina de Tenis (WTA), la Asociación de Tenis Masculino (ATP), la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), acusándolas de formar un “cartel”.

Los jugadores demandantes buscan incrementar su participación en los ingresos generados y expresaron diversas inquietudes acerca de la estructura del tenis, incluyendo limitaciones en los premios monetarios y la inexistencia de competencia por parte de circuitos alternativos o torneos rivales.

La PTPA, creada por Djokovic, quien ha conquistado 24 títulos de Grand Slam, y Vasek Pospisil, tiene como objetivo representar a los jugadores que laboran como contratistas independientes en un deporte predominantemente individual.

Ahmad Nassar, director ejecutivo del grupo, ha afirmado en varias ocasiones que la PTPA no actúa como un sindicato, carece de miembros y no cobra cuotas, lo cual fue señalado en una de las mociones del día martes como justificación de por qué la PTPA no tendría legitimidad como demandante en este asunto. Dicha moción provino de los cuatro demandados.

Adjuntamente, fue presentada una moción separada únicamente por la WTA, la cual sostiene que los demandantes masculinos —que incluyen a Nick Kyrgios, subcampeón de Wimbledon 2022, Reilly Opelka y Tennys Sandgren— no debieron interponer su demanda contra el circuito femenino. Asimismo, argumenta que las demandantes femeninas —entre las que están Sorana Cirstea y Varvara Gracheva— deberían ser obligadas a someterse a un arbitraje vinculante en lugar de proseguir con el proceso judicial actual.

Un portavoz de la PTPA no se pronunció de inmediato ante las solicitudes de comentario recibidas.

Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa.