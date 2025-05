Carlo Ancelotti será oficialmente presentado el lunes como técnico de Brasil

RÍO DE JANEIRO (AP) — Carlo Ancelotti será presentado como el nuevo director técnico de la selección brasileña el próximo lunes durante una conferencia de prensa. Ancelotti marcará un hito al ser el primer entrenador extranjero en asumir el cargo de manera permanente en un siglo.

El técnico italiano de 65 años dará a conocer también su lista de convocados para los partidos de clasificación sudamericana al Mundial del próximo mes contra Ecuador y Paraguay.

El arribo de Ancelotti estaba programado para el domingo, justo después de que Samir Xaud fuera designado como presidente de la confederación brasileña de fútbol para un mandato de cuatro años.

Esta elección pone fin a un periodo tumultuoso, marcado por desafíos legales que llevaron a la destitución de Ednaldo Rodrigues como presidente de la CBF. Rodríguez fue quien contrató a Ancelotti del Real Madrid.

El nuevo entrenador y el empresario Diego Fernandes, quien fue uno de los negociadores de la CBF implicados en su contratación, se fotografiaron juntos frente a un jet privado antes de partir desde Madrid.

Se estimaba que Ancelotti llegara al aeropuerto internacional de Río a las 20:10 hora local del domingo. Aunque no se organizó una recepción oficial, algunos aficionados con camisetas de Brasil expresaron su optimismo acerca del futuro del equipo bajo el liderazgo del nuevo entrenador.

Los entrenadores interinos de Brasil, Ramon Menezes y Fernando Diniz, no lograron buenos resultados en sus gestiones, y el entrenador Dorival Júnior fue destituido en marzo tras una aplastante derrota por 4-1 ante Argentina.

Ancelotti, cuyo contrato se extenderá hasta el próximo Mundial, tiene previsto reunirse con la directiva de la CBF antes de su conferencia de prensa en un hotel de Río.

“No podemos confiar en Neymar ni en la CBF, pero Ancelotti sí nos genera esperanza”, manifestó Flávio Mileny, aficionado oriundo de Belém, quien visitaba Río con su camiseta azul de Brasil. “Incluso si no traemos la Copa del Mundo el próximo año, esperamos que se quede para conseguirla en la siguiente. Ha ganado todo, es una gran apuesta para Brasil”.

Eliane Salieri, que lucía chaqueta de la selección, añadió que era momento de que un extranjero asumiera las riendas del equipo. “Hubiera preferido a Jorge Jesús, del Flamengo, pero Ancelotti ha demostrado ser excepcional, lo respetarán todos”.

Xaud no enfrentó competencia en su candidatura para la presidencia de la CBF y proviene de un contexto limitado, con apenas diez clubes en su experiencia, ninguno en la máxima categoría.

Su padre fue presidente de la federación local de fútbol durante cuatro décadas y fue ampliamente respaldado por las federaciones estatales que son cruciales en la elección, aunque muchos clubes de primera división no apoyaron su candidatura.

Xaud declaró que Ancelotti tendrá “plena autonomía” en su gestión y estará “protegido de cualquier situación externa”, en alusión a los problemas legales que enfrenta la confederación.

Rodrigues, quien había sido reelegido un año antes, fue destituido por orden judicial debido a supuestas irregularidades en su proceso electoral. Decidió no apelar y wished success to Xaud in his new term.