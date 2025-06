Bumble anunció la eliminación de 240 puestos de trabajo, un 30% de su personal global

FILADELFIA (AP) — Bumble decidió despedir a aproximadamente 240 empleados, lo que representa cerca del 30% de su plantilla mundial. En una presentación a la Comisión de Valores, la empresa informó que su junta directiva aprobó esta decisión durante la semana, en un esfuerzo por "realinear su estructura operativa y optimizar la ejecución de sus prioridades estratégicas". Con estos recortes, la firma con sede en Austin, Texas, espera generar un ahorro anual de 40 millones de dólares, parte del cual se destinará al desarrollo de productos y tecnología.

En un comunicado dirigido a The Associated Press, Bumble expresó su agradecimiento a los empleados afectados y destacó que "estas decisiones no se tomaron a la ligera". La compañía añadió que su enfoque ahora está en "fortalecer nuestro negocio principal" y "posicionarnos para un crecimiento futuro".

Después del anuncio, las acciones de Bumble experimentaron un aumento de más del 23%, con un valor de cotización superior a 6,40 dólares el miércoles por la tarde. Sin embargo, la empresa no especificó cuándo iniciará los despidos ni qué áreas se verán afectadas. La presentación ante la Comisión de Valores indicó que estos cambios se implementarán más adelante en el año, con costos adicionales relacionados con los despidos que podrían oscilar entre 13 millones y 18 millones de dólares, sobre todo en el tercer y cuarto trimestres fiscales.

En la comunicación enviada a los empleados, la CEO y fundadora Whitney Wolfe Herd mencionó que "Bumble se encuentra en un punto de inflexión". Detalló que la compañía ha estado "reconstruyéndose" en los últimos meses, lo que ha llevado a tomar decisiones difíciles.

Fundada en 2014, dos años después de co-fundar Tinder, Wolfe Herd retomó su puesto de CEO en marzo de 2024, luego de haber ocupado el cargo desde 2020 hasta enero de 2024. Bumble ha enfrentado problemas en el mercado desde su salida a bolsa en 2021. Aunque las acciones mostraron una leve mejoría el miércoles, su valor general sigue en descenso, acumulando una caída de más del 35% en el último año y cerca de un 92% desde su debut en febrero de 2021.

En sus últimos resultados financieros, Bumble reportó ingresos de alrededor de 247 millones de dólares en el primer trimestre, lo que supondría una caída cercana al 8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La empresa también espera ingresos entre 244 y 249 millones de dólares para el segundo trimestre del año fiscal 2025, superando estimaciones previas, pero por debajo de los 269 millones de dólares reportados en el segundo trimestre de 2024.