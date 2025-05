Brad Stevens anticipa una pausa antes de enfrentar desafíos en la temporada baja de los Celtics

BOSTON (AP) — En las últimas 72 horas desde la eliminación de los Celtics de Boston en los playoffs, Brad Stevens ha experimentado un torbellino de emociones, discusiones y desvelos.

Como presidente de operaciones del equipo, Stevens es consciente de las dudas que la afición y los observadores han planteado sobre el futuro del club, que enfrenta un período de temporada baja lleno de retos anticipados y sorpresas.

Stevens dejó claro que no se apresurará en las decisiones venideras para la franquicia.

“Sé que surgirán muchas preguntas sobre el futuro. Al final del día, todo estará guiado por lo que siempre nos ha motivado, que es ‘¿Cómo podemos posicionarnos para competir por campeonatos de la mejor manera posible?’, explicó Stevens en una conferencia de prensa tras la conclusión de la temporada el lunes. “Esto se esclarecerá más a medida que tomemos un profundo respiro y logremos dormir más de lo que hemos podido en esta última semana”.

Esas noches fueron difíciles y se combinaron con la aceptación de que ya no son los campeones defensores, además de la preocupante lesión en el tendón de Aquiles de Jayson Tatum, y la intensa rehabilitación que ocupará gran parte de su próxima temporada. También se suman las decisiones sobre la plantilla y las posibles transacciones que afectarán el rendimiento inmediato de los Celtics.

El costo de la nómina de Boston podría ascender a 225 millones de dólares en la próxima temporada, lo que implicaría un pago de casi 280 millones en impuestos de lujo. Este monto podría romper el récord en la NBA bajo el actual Acuerdo Colectivo de Trabajo.

No se tiene certeza sobre si los nuevos propietarios desearán seguir asumiendo estos altos gastos luego de haber pagado 6.100 millones de dólares por el equipo en marzo.

“Nuestra meta es tener un equipo contendiente, ¿cierto? Entonces hay que hacer lo mejor para enfocarnos en esa posibilidad cuando se presente”, añadió Stevens. “Y a partir de ahí, debemos evaluar qué tan viable es eso en cada momento y asegurarnos de que estamos tomando decisiones que nos lleven a ello”.

Stevens no proporcionó detalles sobre cómo se llevará a cabo este proceso, señalando que se pronunciará más sobre el tema en torno al draft de la NBA. Sin embargo, reconoció que las oportunidades para conquistar campeonatos parecen menguar bajo el actual contrato colectivo.

“Esa es una buena pregunta. No lo sé”, manifestó Stevens. “Sin duda, se vuelve más complicado en ciertas circunstancias”.

También dejó claro que factores como la lesión de Jaylen Brown, quien padece un desgarro parcial de menisco en su rodilla derecha, o el “síndrome post-virus” contribuyeron a que Boston se convirtiera en el sexto campeón defensor que queda eliminado en la segunda ronda al año siguiente.

“Preferiría abordar el CBA y otros temas. La realidad es que perdimos los dos primeros juegos (frente a Nueva York), lo que nos llevó a una situación complicada. ... Esto no es culpa de un solo individuo. No es malicia, ni una mala decisión. Ni son sólo infortunios”; bromeó y agregó que espera que las ausencias de Brown y Porzingis no se queden largas.