Bolivia refuerza ataque para pelear el repechaje al mundial de fútbol 2026

LA PAZ, Bolivia (AP) — Bolivia decidió reforzar su ataque para jugarse su última chance de meterse a la zona de repechaje a la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México cuando visitó a Colombia y recibió a Brasil en septiembre en las dos últimas fechas de la eliminatoria sudamericana.

El regreso del volante Ramiro Vaca tras una lesión y la convocatoria al goleador Gustavo Peredo del club Guabirá y del volante Darío Torrico de Always Ready fueron las principales novedades de la lista de 28 jugadores para enfrentar los dos últimos partidos de la verde.

Tanto Torrico como Peredo cumplieron destacada labor en sus clubes. El resto de los integrantes convocados por el técnico Óscar Villegas fueron los mismos con los que Bolivia enfrentó la eliminatoria.

Bolivia buscó al menos un empate cuando visitó a la fuerte Colombia y se jugó todo en la última fecha cuando enfrentó a Brasil en la vecina ciudad de El Alto, situada a más de 4.150 metros de altitud.

La meta de la verde fue meterse en la zona de repechaje después de que fueran superados por Venezuela, que tiene 18 puntos, frente a los 17 de Bolivia, que miró desde fuera.

Seis equipos clasifican directamente y el séptimo va a repesca. La única vez que Bolivia clasificó al mundial fue en 1994.

Villegas concentró a su equipo el jueves con miras al partido en Barranquilla el 9 de septiembre y una semana después recibió al Brasil del italiano Carlo Ancelotti.

Plantel:

Arqueros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima, Perú), Carlos Lampe (Bolívar), Rodrigo Banegas (Strongest)

Defensores: Luis Haquín (Al–Tai, Arabia Saudita), Efraín Morales (CF Montreal, Canadá), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk, Ucrania), Marcelo Torrez (Santos, Brasil), Leonardo Zabala (Cancun FC, México), Yomar Roca (Bolívar), Diego Medina (CSKA Sofia, Bulgaria), Lucas Macazaga (Leganés, España), José Sagredo (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (FC Akron, Rusia)

Mediocampistas: Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Óscar López (Mallorca, España), Robson Matheus (Bolívar), Gabriel Villamil (Liga de Quito, Ecuador), Moisés Villarroel (Blooming), Darío Torrico (Always Ready), Miguel Terceros (América Mineiro, Brasil), Carlos Melgar (Bolívar), Luis Paz (Bolívar).

Delanteros: Moisés Paniagua (Always Ready), Carmelo Algarañaz (Kalamata FC, Grecia), Enzo Monteiro (FK Auda, Letonia), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Gustavo Peredo (Guabirá)