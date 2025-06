Armenia detiene a clérigo prominente en nueva fase de la represión política

EREVÁN, Armenia (AP) — Armenia llevó a cabo el arresto de un destacado clérigo acusándolo de conspirar contra el gobierno, lo que representa un empeoramiento de la represión hacia los críticos del primer ministro Nikol Pashinyan. Un tribunal de Ereván decidió el sábado que el arzobispo Mikael Ajapahyan quedara en prisión preventiva por dos meses, según lo informado por su abogado Ara Zohrabyan, quien calificó la decisión de "obviamente ilegal e infundada" y mencionó que se interpondrá un recurso.

Las autoridades alegan que Ajapahyan realizó llamamientos públicos para un derrocamiento violento del gobierno. El día anterior, las fuerzas de seguridad chocaron con multitudes en el edificio de la Iglesia Apostólica Armenia, donde intentaron arrestar al arzobispo. En videos que circulan en redes sociales, se observó a clérigos enfrentándose a la policía mientras sonaban las campanas de una catedral cercana.

Tras ser instado por el Servicio de Seguridad Nacional a presentarse, los medios locales captaron a Ajapahyan entrando al Comité de Investigación de Armenia vestido con sus túnicas grises.

"Nunca me he escondido y no me ocultaré ahora", expresó el prelado a los periodistas. "Lo que está ocurriendo es ilegal. No he representado ni represento una amenaza para este país; la verdadera amenaza proviene del gobierno".

En el año anterior, decenas de miles de personas manifestaron en contra de Pashinyan después de que Armenía accediera a ceder el control de varias poblaciones fronterizas a Azerbaiyán y buscara normalizar relaciones con su antiguo rival. El miércoles, las autoridades arrestaron al arzobispo Bagrat Galstanyan, líder del movimiento opositor Lucha Sagrada, quien también enfrentó cargos por una supuesta campaña de sabotaje para derrocar a Pashinyan, algo que su defensa catalogó como "ficción".

Los integrantes de Lucha Sagrada, quienes se oponen vehemente a la entrega de pueblos fronterizos, acusan al gobierno de restringir derechos políticos. Aunque el conflicto territorial fue el iniciador del movimiento, las críticas a Pashinyan se han diversificado a varios temas desde su llegada al poder en 2018.

El 8 de junio, Pashinyan solicitó la dimisión del líder de la iglesia, Karekin II, a quien acusó de violar su voto de celibato. En respuesta, la iglesia emitió un comunicado acusando al presidente de socavar la "unidad espiritual" del país.

Los intentos de destituir a Pashinyan por parte de sus opositores no han conseguido una resolución efectiva. Recientemente, Pashinyan ha buscado estrechar lazos con Azerbaiyán, inclusive visitando Turquía para reparar antiguas relaciones. Las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán se remontan a conflictos de la década de 1990, cuando grupos de la Unión Soviética lucharon por independencia.

A medida que la situación económica y política del país sigue siendo incierta, la represión de la crítica aumenta y el futuro político de Armenia continúa siendo objeto de gran preocupación. Sin embargo, las concesiones de territorio han sido un punto neurálgico de discusión, amplificando las inquietudes sociales y políticas que sacuden a la nación.