Armada chilena encuentra con vida a uno de los tripulantes de lancha pesquera naufragada

BUENOS AIRES (AP) — La Armada chilena halló con vida el sábado a uno de los cuatro tripulantes, todos de nacionalidad paraguaya, de una lancha pesquera que desapareció el jueves por la tarde en aguas marítimas de la región de Magallanes.

Horas antes, habían sido localizados restos de la embarcación, según la información oficial.

“El día de hoy, a las 10:31 hora local, fue encontrado con vida uno de los tripulantes de la nave Ana Belén, identificado como Juan Andrés Rojas Casco. La persona se encuentra estable, a bordo del OPV - Marinero Fuentealba, siendo evaluado por personal médico”, informó Manuel Iturria Juillerat, capitán del navío patrullero y gobernador marítimo de Puerto Williams, en un video difundido en redes sociales por la Armada chilena.

Puerto Williams está ubicado en la zona austral de Chile, en la ribera del Canal de Beagle.

La desaparición de la embarcación pesquera había sido reportada el jueves pasado por la tarde.

Horas antes del rescate del pescador, se confirmó el hallazgo de restos de un salvavidas de la embarcación en la zona de Bahía Sea, en el oeste del Canal de Beagle.

Según la Armada, los cuatro pescadores recolectaban erizos en el momento del naufragio.

El operativo de búsqueda de los cuatro hombres que se hallaban a bordo de la embarcación “Anba Belén” fue activada en forma inmediata tras el reporte de su desaparición.

El viernes se había informado que “buques y aeronaves de la Tercera Zona Naval” se encontraban “desplegados en el área de operaciones para dar con la ubicación de lancha motor”, y remarcado que la búsqueda se mantenía activa “pese a las condiciones meteorológicas adversas”.

La información sobre el hallazgo de uno de los tripulantes con vida fue divulgada por redes sociales con un video que incluye una dramática escena del momento en que el hombre fue detectado en medio de las aguas.

La Armada de Chile indicó el sábado que seguirá haciendo “todos los esfuerzos para encontrar al resto de los tripulantes”.