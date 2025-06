Anna Wintour busca nuevo jefe de contenido para Vogue, pero no renuncia al poder

NUEVA YORK (AP) — Anna Wintour planeó la incorporación de un jefe de contenido editorial para gestionar las operaciones cotidianas en Vogue, aunque asegurará un amplio control sobre la revista que consolidó su prestigio en la moda, segun informaron fuentes cercanas a la decisión el jueves.

La notable figura de la moda mantendrá sus responsabilidades como directora de contenido de Condé Nast, así como su papel de directora editorial global en Vogue, indicó una persona que no estaba autorizada a comentar públicamente sobre esta reestructuración. Wintour comunicó la novedad a los empleados de Vogue durante una reunión realizada más temprano ese mismo día.

El anuncio causó revuelo en la industria de la moda y en las redes sociales, donde muchos interpretaron que Wintour estaba "renunciando" a su posición en Vogue. El nuevo jefe de contenido reportará directamente a ella en su función como directora editorial global.

Como directora de contenido de Condé Nast, Wintour seguirá supervisando todas las marcas a nivel global, lo que incluye a American Vogue, Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, World of Interiors y Allure, entre otras, con la excepción de The New Yorker.

Además, Wintour tendrá también bajo su responsabilidad la famosa gala anual del Met, un evento clave tanto en el mundo de la moda como en la recaudación de fondos para el ala de moda del Museo Metropolitano de Arte.

Desde hace cuatro años, Condé Nast modificó su estructura editorial, unificando por primera vez los equipos editoriales en todo el mundo. Cada región en la que la empresa opera cuenta con un jefe de contenido editorial y un director editorial global. La nueva posición en la edición estadounidense de Vogue se enmarca en esta reorganización, que ya se implementó en otros títulos de Vogue a nivel internacional.

La compañía no buscará a un editor en jefe como reemplazo de Wintour en Vogue; en cambio, el nuevo cargo de jefe de contenido editorial asumirá este rol. Esta estrategia pretende otorgarle a Wintour mayor espacio para dedicarse a otros títulos en su cartera.

Wintour ha sido fundamental en la transformación de Vogue durante sus años al frente. Desde su nombramiento como directora creativa en 1983, su influencia ha sido palpable, habiendo sido editora en jefe de British Vogue entre 1985 y 1987, y luego regresando a la edición estadounidense como editora en jefe.

Incorporó celebridades en las portadas de la revista y fusionó la alta costura con un estilo más accesible, promoviendo también a diseñadores emergentes como Marc Jacobs, Alexander McQueen y John Galliano, a la vez que expandió la marca mediante la adición de nuevos títulos en todo el mundo.

