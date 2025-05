Amorim invoca la fe ante la desilusión de los aficionados del Manchester United

BILBAO, España (AP) — En un momento de gran tensión tras perder el partido más crucial de la temporada, Ruben Amorim pidió a los seguidores del Manchester United que mantengan la fe en el futuro del equipo.

Su equipo sucumbió 1-0 ante el Tottenham, competidor de la Premier League, en la final de la Liga Europa, mientras el United atraviesa una de las etapas más oscuras en su historia.

“No tengo nada que ofrecer a nuestros seguidores, soy completamente honesto al respecto”, reconoció Amorim. “Sin embargo, continuaré haciendo las cosas como sé hacerlo”.

El entrenador afirmó que no planea renunciar ni cambiar su enfoque y evitó pronunciarse sobre su futuro inmediatamente después de la derrota.

“Hay que ver. En este momento, no me defenderé aquí. No tengo nada que presentar a los aficionados y decir, ‘Voy a mejorar por esto...’”, manifestó. “Por lo tanto, en este instante se necesita un poco de fe. Vamos a ver. Siempre estoy abierto a la crítica. Si la directiva o los aficionados consideran que no soy la persona adecuada, me iré al día siguiente. Pero tengo plena confianza en mi trabajo”.

Amorim, de 40 años, asumió el cargo en noviembre luego del despido de Erik ten Hag, y ha llevado al Manchester United a ocupar el 16º lugar en la Premier League, un récord para el club con 18 derrotas en una sola temporada desde que se instauró este formato en 1992.

La última oportunidad del equipo de participar en competiciones europeas se daba en ganar la Liga Europa, lo que no ocurrió.

“Contamos con dos estrategias para el mercado de fichajes y debemos reconocer que es complicado para un club como el nuestro no estar en la Liga de Campeones”, comentó Amorim. “No obstante, debemos ver el lado positivo. Tendremos más tiempo para reflexionar y trabajar arduamente durante la semana para mejorar en la Premier, ese será nuestro objetivo”.

El técnico expresó que sentía que su equipo había tenido un mejor desempeño que el Tottenham y merecía llevarse la victoria el pasado miércoles.

“No jugamos perfectamente hoy, pero fuimos superiores al rival”, destacó. “En la segunda mitad, intentamos todo, adaptando a los defensores centrales, con jugadores abiertos, buscando ingresar al área. Hay ocasiones en las que he dicho que hemos sido muy pobres, pero creo que hoy no fue así. Sin embargo, no fuimos perfectos y tenemos mucho por mejorar.”