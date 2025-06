Aflac frena ciberataque que amenazó la información personal de sus clientes en EE.UU.

Aflac, la reconocida compañía de seguros, comunicó que detectó actividad sospechosa en su red en Estados Unidos, la cual podría haber expuesto datos sensibles, incluyendo números de Seguro Social e información personal. Este hecho se enmarca dentro de un ataque más amplio dirigido a la industria aseguradora.

La empresa informó el viernes que la intrusión fue contenida en un lapso de horas. En un comunicado, Aflac aseguró: “Continuamos brindando atención a nuestros clientes mientras gestionamos este incidente. Seguimos ofreciendo pólizas, revisando reclamaciones y atendiendo a nuestros consumidores de manera habitual”.

Aflac se encuentra en la fase inicial de una revisión del incidente y, por el momento, no ha podido determinar el número de personas que podrían haberse visto afectadas.

Según informó Aflac Inc., los documentos en riesgo podrían contener datos relacionados con reclamaciones, información de salud y otros contenidos personales de clientes, beneficiarios, empleados y agentes en su red de operaciones en EE.UU.

La sede de Aflac está ubicada en Columbus, Georgia. La aseguradora anunció que ofrecerá monitoreo de crédito gratuito y protección contra el robo de identidad, así como el servicio de seguridad Medical Shield, durante un período de 24 meses a todas las personas que se comuniquen con su centro de atención telefónica.

En los últimos años, los ciberataques a empresas se han vuelto más comunes, especialmente los dirigidos contra minoristas, lo que ha incrementado la atención sobre el impacto que estos pueden tener en los consumidores. Recientemente, United Natural Foods, que abastece a Whole Foods, reveló que una violación en su sistema afectó su capacidad para gestionar pedidos, dejando muchas tiendas con faltantes.

En el Reino Unido, los consumidores sufrieron restricciones en el sitio web de Marks & Spencer durante más de seis semanas luego de un ataque cibernético. Un ataque a Co-op, una cadena de supermercados británica, también generó estantes vacíos en varias de sus tiendas.

La famosa tienda Victoria's Secret tuvo que cerrar su plataforma de compras en EE.UU. durante casi cuatro días debido a una violación de seguridad, mientras que The North Face detectó un ataque restringido que afectó a unos 1.500 clientes pero no comprometió datos de tarjetas de crédito. Adidas, por su parte, informó que una entidad externa no autorizada accedió a ciertos datos de contacto a través de un proveedor de servicio al cliente. Este fenómeno de ataques cibernéticos se ha vuelto alarmantemente habitual en distintas empresas.