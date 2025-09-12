A Trump se le está terminando la paciencia con Putin, pero “se necesitan dos para bailar el tango”
El mandatario estadounidense mencionó que “hay un odio tremendo” entre el líder ruso y Zelenski.
12/09/2025 | 11:55Redacción Cadena 3
FOTO: Donald Trump en Alaska.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su paciencia con su par de Rusia, Vladímir Putin, se está acabando “rápidamente”, según una información que recogió un medio de Moscú.
“Miren, hay un odio tremendo entre él y (Volodímir) Zelenski. Tremendo”, declaró el mandatario a Fox & Friends, de acuerdo con la publicación de Actualidad RT.
Tras esta afirmación, le preguntaron si se le había acabado la paciencia con Putin, a lo que respondió: “Sí, se está acabando y se está acabando rápido, pero se necesitan dos para bailar el tango”.
Finalmente, Trump redondeó: “Cuando Putin quiso alcanzarlo [un acuerdo], Zelenski no lo hizo […] Ahora Zelenski quiere hacerlo, y Putin es una incógnita”.
Lectura rápida
¿Qué dijo Trump sobre Putin? Afirmó que su paciencia con el líder ruso se está acabando rápidamente.
¿Quiénes son los involucrados en la tensión? Los principales involucrados son Donald Trump, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski.
¿Cuándo realizó estas declaraciones? Trump hizo estas afirmaciones en una entrevista con Fox & Friends.
¿Qué relación existe entre Putin y Zelenski? Existe un “odio tremendo” según declaraciones de Trump.
¿Cómo se siente Trump respecto a esa situación? Mencionó que su paciencia con Putin se está acabando y que se necesitan dos para llegar a un acuerdo.
[Fuente: Noticias Argentinas]