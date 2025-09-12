A Trump se le está terminando la paciencia con Putin, pero “se necesitan dos para bailar el tango”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su paciencia con su par de Rusia, Vladímir Putin, se está acabando “rápidamente”, según una información que recogió un medio de Moscú.

“Miren, hay un odio tremendo entre él y (Volodímir) Zelenski. Tremendo”, declaró el mandatario a Fox & Friends, de acuerdo con la publicación de Actualidad RT.

Tras esta afirmación, le preguntaron si se le había acabado la paciencia con Putin, a lo que respondió: “Sí, se está acabando y se está acabando rápido, pero se necesitan dos para bailar el tango”.

Finalmente, Trump redondeó: “Cuando Putin quiso alcanzarlo [un acuerdo], Zelenski no lo hizo […] Ahora Zelenski quiere hacerlo, y Putin es una incógnita”.