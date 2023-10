Un gladiador: el récord mundial que rompió Marcos Kremer

Marcos Kremer, tercera línea y uno de los mejores jugadores de Los Pumas en el Mundial de Francia, rompió un récord histórico en el rugby internacional en el partido de este viernes ante Inglaterra.

Kremer realizó 18 tackles en el encuentro por el tercer puesto, y terminó con 92 en todo el Mundial, convirtiéndose así en el jugador con mayor cantidad de derribos en la historia del torneo.

La marca la ostentaba Taulupe Faletau, jugador nacido en Tonga pero que representa a Gales. En el Mundial de Nueva Zelanda 2011 realizó 83 tackles.

Este número es una muestra de lo que fue el gran nivel que tuvo Kremer, uno de los mejores jugadores de Los Pumas, junto con Mateo Carreras y Emiliano Bofelli.

"ESTA CAMISETA ES TODO. ES MI VIDA. JUEGO AL RUGBY POR ESTA CAMISETA. NO SÉ SI ME LEVANTARÍA CADA MAÑANA SI NO ESTARÍA JUGANDO EN LOS PUMAS. ES MI VIDA ENTERA"



